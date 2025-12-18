快訊

80年一遇轉運大吉日！易經專家揭「冬至」禁忌…3事必做、3事母湯做

郵差不送信了！丹麥郵政結束400年寄送服務

美參議院通過9010億美元2026國防授權法 川普將簽署生效

聽新聞
0:00 / 0:00

美就8案111.5億對台軍售進行「知會國會」 可望1個月後生效

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部在今日清晨發布新聞稿指出，美國政府就8案總計金額達111億540萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。圖／聯合報系資料照片
國防部在今日清晨發布新聞稿指出，美國政府就8案總計金額達111億540萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。圖／聯合報系資料照片

國防部在今日清晨發布新聞稿指出，美國政府就8案總計金額達111億540萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業，並對美方決定，表達誠摯感謝。

國防部今日表示，美國政府於美東時間12月17日17時30分，就國軍「台灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額111億540萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。

國防部指出，本次美政府同意供、售之武器裝備，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」等5案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中之案項，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。

國防部強調，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠之自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力、發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎；國防部對美方決定，表達誠摯感謝。

國防部 飛彈 海馬士

延伸閱讀

戰時去中心化指揮變責任下放 立委警告別讓基層官兵承擔國家風險

修訂體位區分標準 內政部：144cm及145-149cm者可經病症判定「免役」

茶行包軍方資訊維護竟讓停權前老闆進場 顧立雄：驗收合格才是重點

福建號通過台海後 共軍「聯合戰備警巡」23共機出海擾台

相關新聞

美就8案111.5億對台軍售進行「知會國會」 可望1個月後生效

國防部在今日清晨發布新聞稿指出，美國政府就8案總計金額達111億540萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個...

福建號過台海…我公布空拍照：回廠改進缺失 未搭載艦載機

中共首艘採用電磁彈射器的航空母艦「福建艦」於十一月五日服役後，各國持續關切福建號的後續動態。國防部昨日首度公布福建號的空拍照片。據國防部說明，福建號於十六日航經台灣海峽，國軍綿密監控。軍事專家分析，福建艦日後的確可能影響台海，不過目前艦載機尚未滿編，研判對台灣的威脅還言之過早。

美參議院通過9010億美元2026國防授權法 川普將簽署生效

美國參議院17日以壓倒性票數通過並推進2026年度國防授權法案（NDAA），並送交白宮。白宮表示，美國總統川普將簽署法案...

美參院通過國防授權法 10億美元挹注台灣安全合作倡議

美國聯邦參議院17日趕在年底前通過2026年度國防授權案，在涉及台灣的部分，同意撥款至多10億美元資助台灣安全合作倡議，...

中印邊境共軍派機器哨兵站崗 印度大兵從訕笑到嚇壞

2025年12月初印度媒體報導，印度士兵在中印邊境拍攝到中國大陸邊防部隊部署哨兵機器人，可24小時監控、站崗，印度士兵第一時間覺得這樣的無人裝甲新奇可笑，但深究後發現，中印科技的代差，雙方軍事實力高下立判。

戰時去中心化指揮變責任下放 立委警告別讓基層官兵承擔國家風險

國防部因應台海安全情勢，提出國軍戰時採「去中心化」指揮運作構想，強調遭受攻擊時各部隊可不待命令執行任務。立委馬文君指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。