美就8案111.5億對台軍售進行「知會國會」 可望1個月後生效
國防部在今日清晨發布新聞稿指出，美國政府就8案總計金額達111億540萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業，並對美方決定，表達誠摯感謝。
國防部今日表示，美國政府於美東時間12月17日17時30分，就國軍「台灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」等8案，總額111億540萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個月後正式生效。
國防部指出，本次美政府同意供、售之武器裝備，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」等5案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中之案項，國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。
國防部強調，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠之自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力、發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎；國防部對美方決定，表達誠摯感謝。
