快訊

80年一遇轉運大吉日！易經專家揭「冬至」禁忌…3事必做、3事母湯做

郵差不送信了！丹麥郵政結束400年寄送服務

美參議院通過9010億美元2026國防授權法 川普將簽署生效

聽新聞
0:00 / 0:00

美參議院通過9010億美元2026國防授權法 川普將簽署生效

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國參議院17日通過近9010億美元的2026年度「國防授權法案」，並送交白宮等候總統川普簽署生效。圖為國會山莊2日舉行耶誕樹亮燈儀式。法新社
美國參議院17日通過近9010億美元的2026年度「國防授權法案」，並送交白宮等候總統川普簽署生效。圖為國會山莊2日舉行耶誕樹亮燈儀式。法新社

美國參議院17日以壓倒性票數通過並推進2026年度國防授權法案（NDAA），並送交白宮。白宮表示，美國總統川普將簽署法案，使其正式生效。

路透報導，2026年度NDAA是參眾兩院各自通過版本的折衷版，授權創紀錄的9010億美元年度軍事支出，為軍人提供4%的加薪，同時授權改革軍事裝備採購制度，並納入多項措施，以提升美國在與主要對手──中國大陸與俄羅斯競爭的實力。

眾議院10日以312票對112票壓倒性多數通過院版NDAA，展現高度跨黨派支持。參議院17日則以77票對20票表決通過，同樣獲得兩黨強力背書。但共和黨有2人投下反對票，分別是麥克．李（Mike Lee）與保羅（Rand Paul）。

參院軍事委員會的共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）表示：「這將是連續第65年國會跨越黨派、跨越兩院，共同向總統送交一項旨在維持並強化國家防衛的法案。」

儘管川普麾下的共和黨在參眾兩院均握有多數席次，今年的NDAA仍出現與他立場分歧的內容，納入多項旨在加強歐洲安全的條款，與川普本月稍早公布、外界普遍解讀為對俄羅斯較為友善的《國家安全戰略》，以及其對美歐關係的重新評估形成對比。

根據此前新聞，在擔憂中國大陸可能試圖入侵台灣之際，2026年版NDAA撥款10億美元資助「台灣安全合作倡議」，授權提供資金支持美軍持續為台灣進行訓練，要求五角大廈尋求與台灣建立聯合計畫，部署無人機及反無人機系統以及海巡合作，但參院通過求美國國防部邀請台灣海軍參加環太軍演，眾院通過的版本則沒有納入相關文字。

國防授權法案 美國國防 軍事

延伸閱讀

美參院通過國防授權法 10億美元挹注台灣安全合作倡議

川普自評經濟A+++++可信？諾獎經濟學得主：美國經濟已進入「衰退前期」

川普下令封鎖運輸船 委內瑞拉風雲 油價走升

企業迎合川普赴美設廠 童子賢揭1潛在風險「只能不硬幹」

相關新聞

美就8案111.5億對台軍售進行「知會國會」 可望1個月後生效

國防部在今日清晨發布新聞稿指出，美國政府就8案總計金額達111億540萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個...

福建號過台海…我公布空拍照：回廠改進缺失 未搭載艦載機

中共首艘採用電磁彈射器的航空母艦「福建艦」於十一月五日服役後，各國持續關切福建號的後續動態。國防部昨日首度公布福建號的空拍照片。據國防部說明，福建號於十六日航經台灣海峽，國軍綿密監控。軍事專家分析，福建艦日後的確可能影響台海，不過目前艦載機尚未滿編，研判對台灣的威脅還言之過早。

美參議院通過9010億美元2026國防授權法 川普將簽署生效

美國參議院17日以壓倒性票數通過並推進2026年度國防授權法案（NDAA），並送交白宮。白宮表示，美國總統川普將簽署法案...

美參院通過國防授權法 10億美元挹注台灣安全合作倡議

美國聯邦參議院17日趕在年底前通過2026年度國防授權案，在涉及台灣的部分，同意撥款至多10億美元資助台灣安全合作倡議，...

中印邊境共軍派機器哨兵站崗 印度大兵從訕笑到嚇壞

2025年12月初印度媒體報導，印度士兵在中印邊境拍攝到中國大陸邊防部隊部署哨兵機器人，可24小時監控、站崗，印度士兵第一時間覺得這樣的無人裝甲新奇可笑，但深究後發現，中印科技的代差，雙方軍事實力高下立判。

戰時去中心化指揮變責任下放 立委警告別讓基層官兵承擔國家風險

國防部因應台海安全情勢，提出國軍戰時採「去中心化」指揮運作構想，強調遭受攻擊時各部隊可不待命令執行任務。立委馬文君指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。