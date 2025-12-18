美參院通過國防授權法 10億美元挹注台灣安全合作倡議

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國會山莊。記者陳熙文／攝影
美國聯邦參議院17日趕在年底前通過2026年度國防授權案，在涉及台灣的部分，同意撥款至多10億美元資助台灣安全合作倡議，同時也強化美台在無人系統和海巡上的合作，接下來將送交白宮，由美國總統川普簽署後生效。

美國聯邦眾議院日前以壓倒性的多數票通過規模達9006億美元的2026年度國防授權法案，並送交參院完成最後投票；參院15日完成程序投票後，17日以77票比20票通過，將送交川普簽署。

白宮9日發出聲明指出，川普政府大力支持通過經參眾兩院協調過後的國防授權法，該法讓國防部能夠推動川普以實力謀和平的政策，包括保衛國土、強化國防工業基礎，同時也取消浪費和種族主義的項目。

2026年度國防授權案預算規模達9006億美元，比比美國國防部原本提出的預算還要多出80億美元。

除了為軍人加薪和增添福利，眾院軍事委員會日前指出，2026年度國防授權法案全力支持川普的推動的金穹飛彈防禦系統、F-47戰機、潛艦、戰艦和無人系統，同時也授權新的權力來支持川普要求盟友承擔更多自我防衛的負擔。

眾院軍委會多數黨的事實清單也指出，國防授權法案的軍事採購包括260億美元用於造船、380億美元用於軍機、40億美元用於陸上車輛、250億美元用於彈藥，同時授權4億美元支持烏克蘭，以及1.75億美元支持波羅的海安全倡議（Baltic Security Initiative）。

在台灣的部分，法案提到美國國防部必須與國務院合作，透過美國在台協會（AIT）與適合的台灣官方窗口合作，設立無人系統和反制無人系統的能力，包括共同發展和生產相關能力；法案內容也要求增加美台海巡合作整合的機會，要求指揮單位諮詢國務卿和國防部長，規畫擴大美台海巡訓練活動。

此外，法案編列最多10億美元資助台灣安全合作倡議；美國去年參考與烏克蘭的的合作模式，通過國防授權法案，納入台灣安全合作倡議，最高可動用3億美元推進台灣安全合作倡議，透過提供軍備及關鍵作戰訓練協助台灣抵禦侵略，今年調高至10億美元。

法案也夾帶「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）。

而原來參院通過的法案版本強烈鼓勵美國國防部邀請台灣參與環太軍演，並要求國防部若決定不邀請台灣海軍，國防部長必須內向國會的國防委員會說明原因，不過通過的法案中已找不到相關文字。

