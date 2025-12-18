戰時去中心化指揮變責任下放 立委警告別讓基層官兵承擔國家風險

國防部因應台海安全情勢，提出國軍戰時採「去中心化」指揮運作構想，強調遭受攻擊時各部隊可不待命令執行任務。立委馬文君指出，這項政策牽涉戰爭判斷與法律責任，國防部卻未清楚界定啟動條件與決策層級，恐將原本應由國家承擔的風險，轉嫁給基層官兵。

國防部日前說明，面對共軍可能的攻台行動，將依威脅程度開設國軍應變中心，並在必要時採取去中心化、任務式指揮。部長顧立雄回應指出，相關研判基於是否進入戰爭狀態，或遭受攻擊襲擾的灰色地帶，重點在透過演訓與教育，讓各層級部隊理解上級指揮官企圖，在適度授權下因應突發狀況。

馬文君表示，去中心化指揮本身並非問題，關鍵在於國防部必須說清楚「依據是什麼、適用到哪一個部隊層級」。她質疑，當戰時情資不完整、通聯可能中斷時，「戰爭是否成立」的判斷，是否會被迫由第一線部隊自行承擔。

馬文君指出，戰爭判斷原本是國家層級必須承擔的政治與法律風險，不能因去中心化指揮，就讓基層官兵在灰色地帶自行做出生死與法律後果重大的決策。若層級界線不清，恐導致指揮權責混用、責任歸屬模糊，影響戰場運作。

她也提醒，戰後究責問題同樣重要，若未來涉及戰爭罪或其他刑責，去中心化指揮的界線是否清楚，將直接影響責任認定。她強調，去中心化應是在戰爭發生後的作戰方式，而非把「是否開戰」的判斷責任下放到基層，要求國防部必須清楚說明制度設計，避免制度模糊讓基層官兵承擔風險。