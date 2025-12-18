快訊

80年一遇轉運大吉日！易經專家揭「冬至」禁忌…3事必做、3事母湯做

郵差不送信了！丹麥郵政結束400年寄送服務

美參議院通過9010億美元2026國防授權法 川普將簽署生效

戰時去中心化指揮變責任下放 立委警告別讓基層官兵承擔國家風險

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國防部將戰時指揮去中心化，授權由各部隊自行決定因應，立委擔心恐讓基層官兵承擔戰爭風險。圖／本報資料照片
國防部將戰時指揮去中心化，授權由各部隊自行決定因應，立委擔心恐讓基層官兵承擔戰爭風險。圖／本報資料照片

國防部因應台海安全情勢，提出國軍戰時採「去中心化」指揮運作構想，強調遭受攻擊時各部隊可不待命令執行任務。立委馬文君指出，這項政策牽涉戰爭判斷與法律責任，國防部卻未清楚界定啟動條件與決策層級，恐將原本應由國家承擔的風險，轉嫁給基層官兵。

國防部日前說明，面對共軍可能的攻台行動，將依威脅程度開設國軍應變中心，並在必要時採取去中心化、任務式指揮。部長顧立雄回應指出，相關研判基於是否進入戰爭狀態，或遭受攻擊襲擾的灰色地帶，重點在透過演訓與教育，讓各層級部隊理解上級指揮官企圖，在適度授權下因應突發狀況。

馬文君表示，去中心化指揮本身並非問題，關鍵在於國防部必須說清楚「依據是什麼、適用到哪一個部隊層級」。她質疑，當戰時情資不完整、通聯可能中斷時，「戰爭是否成立」的判斷，是否會被迫由第一線部隊自行承擔。

馬文君指出，戰爭判斷原本是國家層級必須承擔的政治與法律風險，不能因去中心化指揮，就讓基層官兵在灰色地帶自行做出生死與法律後果重大的決策。若層級界線不清，恐導致指揮權責混用、責任歸屬模糊，影響戰場運作。

她也提醒，戰後究責問題同樣重要，若未來涉及戰爭罪或其他刑責，去中心化指揮的界線是否清楚，將直接影響責任認定。她強調，去中心化應是在戰爭發生後的作戰方式，而非把「是否開戰」的判斷責任下放到基層，要求國防部必須清楚說明制度設計，避免制度模糊讓基層官兵承擔風險。

國防部 去中 馬文君 戰爭 國軍

延伸閱讀

福麥連拿HMX、RDX標案 馬文君質疑「先有標案才有授權」

馬政府曾有馬桶商獲國防部訂單 馬文君：與裝修公司案不同

揭露福麥炸藥標案總額高達15億元 馬文君再提標案兩大疑點

裝修公司標炸藥案不只5.9億？ 藍委爆「從印度採購」：後續還有近9億

相關新聞

美就8案111.5億對台軍售進行「知會國會」 可望1個月後生效

國防部在今日清晨發布新聞稿指出，美國政府就8案總計金額達111億540萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望於1個...

福建號過台海…我公布空拍照：回廠改進缺失 未搭載艦載機

中共首艘採用電磁彈射器的航空母艦「福建艦」於十一月五日服役後，各國持續關切福建號的後續動態。國防部昨日首度公布福建號的空拍照片。據國防部說明，福建號於十六日航經台灣海峽，國軍綿密監控。軍事專家分析，福建艦日後的確可能影響台海，不過目前艦載機尚未滿編，研判對台灣的威脅還言之過早。

美參議院通過9010億美元2026國防授權法 川普將簽署生效

美國參議院17日以壓倒性票數通過並推進2026年度國防授權法案（NDAA），並送交白宮。白宮表示，美國總統川普將簽署法案...

美參院通過國防授權法 10億美元挹注台灣安全合作倡議

美國聯邦參議院17日趕在年底前通過2026年度國防授權案，在涉及台灣的部分，同意撥款至多10億美元資助台灣安全合作倡議，...

中印邊境共軍派機器哨兵站崗 印度大兵從訕笑到嚇壞

2025年12月初印度媒體報導，印度士兵在中印邊境拍攝到中國大陸邊防部隊部署哨兵機器人，可24小時監控、站崗，印度士兵第一時間覺得這樣的無人裝甲新奇可笑，但深究後發現，中印科技的代差，雙方軍事實力高下立判。

戰時去中心化指揮變責任下放 立委警告別讓基層官兵承擔國家風險

國防部因應台海安全情勢，提出國軍戰時採「去中心化」指揮運作構想，強調遭受攻擊時各部隊可不待命令執行任務。立委馬文君指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。