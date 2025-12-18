聽新聞
0:00 / 0:00

政院今拍板…軍人「不盡責」降敵 最重判10年

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
行政院會今將通過「陸海空軍刑法」等4項國安修法草案。示意圖，非新聞當事人。 （美聯社）
行政院會今將通過「陸海空軍刑法」等4項國安修法草案。示意圖，非新聞當事人。 （美聯社）

為因應境外敵對勢力滲透，行政院會今天將討論、通過四項國安修法，其中「陸海空軍刑法」修正草案，針對「不盡其應盡之責而降敵者」，最重可判十年，即使是陰謀及預備犯，可處五年以下有期徒刑；現役軍人若以言語、舉動、文字等方式對敵人效忠，可重判七年。

賴清德總統今年上半年主持國安高層會議，會後提及台灣當前所面對的五大國安及統戰威脅，提出十七項因應策略，籲請國人團結抵抗分化。近期國防部、退輔會及法務部等相關部會完成盤整，行政院今天院會將討論「國家安全法」部分條文修正草案、「陸海空軍刑法」第廿四條修正草案、「陸海空軍軍官士官服役條例」第廿四條、第廿五條、第四十一條修正草案、「國軍退除役官兵輔導條例」第卅二條修正草案等四項修法草案。

其中，「陸海空軍刑法」修法包括提高「不盡其應盡之責而降敵者」的法定刑，由現行一年以上七年以下有期徒刑，修正為三年以上十年以下有期徒刑，另增訂陰謀犯及預備犯的處罰，處六月以上五年以下有期徒刑。

草案增「對敵人為效忠表示」處罰，以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法或其他方式對敵人效忠，可處一年以上七年以下徒刑。

政院人士指出，國安十七項因應策略的相關法令、行政措施與計畫，行政院都在持續盤整中，未來會依照盤整進度陸續向社會報告及說明，以杜絕境外敵對勢力無孔不入的滲透。

記者李人岳／台北報導

資本額十萬元的茶葉行得標海軍司令部資安標案，國民黨立委徐巧芯昨質疑，茶行負責人承認聘請曾涉詐欺案的前任負責人黃鴻鈞當工讀生；國防部承認，黃鴻鈞曾進入營區工作，不過當時都有專人在旁陪同。國防部長顧立雄強調，就合約論合約，廠商履約完畢、驗收結案才是重點。

國安 境外敵對勢力 國家安全 國防部 陸海空軍刑法 賴清德 標案 國軍 顧立雄 資安

延伸閱讀

影／海巡署偵防分署破獲製毒工廠 管碧玲：掃毒是攸關國安的崇高任務

政院再宣布法案不副署3原則 蔣萬安：民眾忍無可忍

社安網2.0 政院今拍板 陳時中：導入AI預警高風險個案

政院明拍板社安網2.0計畫 陳時中憂總預算沒過：民眾權益少3分之1

相關新聞

政院今拍板…軍人「不盡責」降敵 最重判10年

為因應境外敵對勢力滲透，行政院會今天將討論、通過四項國安修法，其中「陸海空軍刑法」修正草案，針對「不盡其應盡之責而降敵者」，最重可判十年，即使是陰謀及預備犯，可處五年以下有期徒刑；現役軍人若以言語、舉動、文字等方式對敵人效忠，可重判七年。

洩潛艦資訊給台灣…南韓承包商被判刑 韓法院憂外交重大負擔

路透報導，南韓法院十六日判決，參與台灣潛艦計畫的兩家南韓承包商洩漏魚雷發射系統設計文件有罪，法院並稱本案可能成南韓「外交上的重大負擔」。對此，台船發言人表示，不清楚此事，沒有評論。

福建號過台海…我公布空拍照：回廠改進缺失 未搭載艦載機

中共首艘採用電磁彈射器的航空母艦「福建艦」於十一月五日服役後，各國持續關切福建號的後續動態。國防部昨日首度公布福建號的空拍照片。據國防部說明，福建號於十六日航經台灣海峽，國軍綿密監控。軍事專家分析，福建艦日後的確可能影響台海，不過目前艦載機尚未滿編，研判對台灣的威脅還言之過早。

政院明將拍板國安修法 擬增訂軍人對敵表示效忠最重關7年

為因應境外敵對勢力滲透，行政院會18日將拍板修正「國家安全法」、「陸海空軍刑法」、「陸海空軍軍官士官服役條例」、「國軍退...

政院明擬拍板4項國安修法 軍人「躺平降敵」可重判10年

為因應境外敵對勢力滲透，行政院會明天將討論、通過4項國安修法，其中「陸海空軍刑法」修正草案，針對「不盡其應盡之責而降敵者...

參與台灣潛艦計畫…南韓2承包商被控洩密遭判刑 台船：沒有評論

路透社報導，南韓法院判決參與台灣潛艦計畫的兩家南韓承包商洩漏魚雷發射系統設計文件有罪，法院並稱本案可能成為南韓「外交上的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。