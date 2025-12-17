政院明將拍板國安修法 擬增訂軍人對敵表示效忠最重關7年

為因應境外敵對勢力滲透，行政院會18日將拍板修正「國家安全法」、「陸海空軍刑法」、「陸海空軍軍官士官服役條例」、「國軍退除役官兵輔導條例」，其中針對現役軍人，「不盡其應盡之責而降敵者」最重可判10年，陰謀及預備犯也可處5年以下有期徒刑；若以言語、舉動、文字等方式對敵人表示效忠，可重判7年。

據了解，賴總統於今年上半年主持國安高層會議，並揭示台當前所面對的五大國安及統戰威脅，提出十七項因應策略，籲請國人團結抵抗分化。

知情人士透露，經過交通部、經濟部及數位發展部等部會的準備，行政院在今年9月18日先行提出「海纜七法」，立法院已於本月16日三讀通過；繼政院「海纜七法」後，在國防部、退輔會以及法務部等相關部會也完成盤整後，行政院將於18日提出「國家安全法」、「陸海空軍刑法」、「陸海空軍軍官士官服役條例」、「國軍退除役官兵輔導條例」等修法草案。

有關國安17項因應策略的相關法令、行政措施與計劃，行政院都在持續盤整當中，未來會依照盤整進度陸續向社會各界報告及說明，以杜絕境外敵對勢力無孔不入的滲透。