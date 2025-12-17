快訊

參與台灣潛艦計畫…南韓2承包商被控洩密遭判刑 台船這樣說

搶親失敗？傳華納兄弟拒派拉蒙收購 認「條件不如Netflix」

參與台灣潛艦計畫…南韓2承包商被控洩密遭判刑 台船：沒有評論

中央社／ 首爾17日綜合外電報導
路透社報導，南韓法院判決參與台灣潛艦計畫的兩家南韓承包商洩漏魚雷發射系統設計文件有罪。對此台船發言人表示，不清楚此事，沒有評論。圖為台船潛艦國造的海昌廠房。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
路透社報導，南韓法院判決參與台灣潛艦計畫的兩家南韓承包商洩漏魚雷發射系統設計文件有罪。對此台船發言人表示，不清楚此事，沒有評論。圖為台船潛艦國造的海昌廠房。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

路透社報導，南韓法院判決參與台灣潛艦計畫的兩家南韓承包商洩漏魚雷發射系統設計文件有罪，法院並稱本案可能成為南韓「外交上的重大負擔」。對此，台船發言人晚間表示，不清楚此事，沒有評論。

根據路透社查閱的判決書，昌原地方法院馬山分院昨天做出上述判決，其中一家承包商的執行長被判處2年半有期徒刑，另一家公司的2名員工各遭判刑一年半。

台灣國防部將路透社有關本案的問題轉給領銜建造潛艦的台灣國際造船公司，台船未立刻回應路透社的置評請求。

台船發言人今天晚間回覆中央社詢問時表示，不清楚此事，沒有評論。

判決書並未揭露被告姓名及涉案公司的名稱，但有列出律師姓名，他們也拒絕評論。

判決書指出，被告受僱替台灣潛艦計畫打造魚雷發射管及儲存設施，他們被控將高度機密的設計資訊洩漏給台灣。

法院並稱，這起案件有可能成為南韓「外交上的重大負擔」。

判決書寫道：「這項罪行可能對南韓的安全構成嚴重威脅，因為戰略技術在未經防衛事業廳（DAPA）批准的情況下出口，且出口對象是與東亞鄰國關係緊張的台灣。」

防衛事業廳是南韓國家軍售主管機構。

判決書並指出，被告否認不法，主張他們與台灣分享的資訊無涉營業秘密，也不屬於需要出口許可的機敏技術。

路透社2023年曾報導，南韓當局因中國可能進行經濟報復，指控第3家參與台灣潛艦計畫的南韓承包商違反貿易法，該公司後來獲撤銷定罪。

潛艦 南韓 台船

延伸閱讀

台南消防分隊長被控拉自家人當下線吸金聲押獲准 消防局：立即停職

台南消防分隊長被控拉自家人當下線吸金 法官裁押理由出爐

台南消防分隊長被控拉自家人當下線吸金 檢調發動搜索聲押獲准

台船第2艘高緯度遠洋巡護船開工 強化演訓運補任務

相關新聞

政院明擬拍板4項國安修法 軍人「躺平降敵」可重判10年

為因應境外敵對勢力滲透，行政院會明天將討論、通過4項國安修法，其中「陸海空軍刑法」修正草案，針對「不盡其應盡之責而降敵者...

參與台灣潛艦計畫…南韓2承包商被控洩密遭判刑 台船：沒有評論

路透社報導，南韓法院判決參與台灣潛艦計畫的兩家南韓承包商洩漏魚雷發射系統設計文件有罪，法院並稱本案可能成為南韓「外交上的...

福建艦通過台海 黃重諺：區域挑釁但並無正面效益

國防部公布中共「福建號」航空母艦通過台海的空拍照片，國安會諮詢委員黃重諺接受網路節目齊有此理專訪時說，我方完全掌握過程，...

修訂體位區分標準 內政部：144cm及145-149cm者可經病症判定「免役」

國防部預告修訂體位區分標準修正草案，未來只有BMI大於45或身高144公分以下才能免役。國防部長顧立雄表示，常備役體位是...

【重磅快評】為了那些人的軍火生意 誰願開第一槍慷慨玉碎？

近來，談論中共武力攻台似乎已是一門顯學，幾乎到了語不驚人死不休的地步。

若台灣有事 蔡明彥：中俄軍事合作增加區域複雜度

對於中國若武力攻台，俄羅斯可能扮演的角色，國安局長蔡明彥今天表示，首先俄羅斯可能在軍事後勤支援中國，其次為俄羅斯可能在印...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。