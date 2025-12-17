福建艦通過台海 黃重諺：區域挑釁但並無正面效益

國防部公布中共「福建號」航空母艦通過台海的空拍照片，國安會諮詢委員黃重諺接受網路節目齊有此理專訪時說，我方完全掌握過程，判斷福建艦是在成軍後依照工作期程，回港進行缺失改進和相關測試；中國在區域的挑釁行動，捲動了他所有複合性威脅的方式，「軟土深掘」，企圖透過習見壓迫來讓對手退卻，但是並未帶來正面效益，反而引起各方警戒。

黃重諺指出，我方完全掌握狀況，福建艦日前才正式成軍，按照其工作期程，這一趟回到上海或是另一個造船廠，主要是進行缺失改進和相關測試，類似「試車」的概念。

分析背後原因，黃重諺表示，中方從11月中旬迄今在區域採取種種危險挑釁作為，藉口包含日本首相高市早苗的「台灣有事」言論及台灣，試圖利用這段期間，當國際忙於俄烏調停、解決中東問題，中國希望完成對第一島鏈的完全宰制，或是某種勢力範圍的展現。

至於中國是否達成目標，黃重諺指出，包含前兩天的日美防長會談再度重申對區域安全的重視以及反對任何一方片面脅迫，甚至批判中國的軍事行動，反映出中方的這些作為不僅沒有實現宰制區域的目標，相反地，讓很多國家感受到了中國的意圖，以及給大家帶來的困擾。

黃重諺說，中國捲動所有複合性威脅的方式，若區域各方當下沒有反應，她下次就會軟土深掘，持續推進各種複合式威脅，來擴大勢力範圍；中國展現各種極限壓迫的樣態，目的在於不費一槍一彈、一兵一卒就達到令對方退卻的效果，若說中國想輕啟戰端，他認為中方會盤算。