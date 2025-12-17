快訊

聯電公告重訊 大砸7億元參與欣興增資「每股116元、持股約13%」

認愛未滿1年結婚！許允樂被傳有孕雙喜臨門 李玉璽親口回應

明早回歸市政！竹市府證實下午收內政部函文 准予高虹安復職

台船第2艘高緯度遠洋巡護船開工 強化演訓運補任務

中央社／ 台北17日電

台船與海巡署今天宣布，「高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案」第2艘開工。台船說明，第2艘船的船型屬首艘運輸補給型，除可執行遠洋巡護任務與承擔台美海巡聯合演訓重任外，可支援東沙與太平島的油料物品運補工作，加強北太平洋、中西及南太平洋的巡護任務。

台船發布訊息宣布，台船副總經理顏聰輝、海洋委員會海巡署艦隊分署副分署長吳瑞祥今天上午在台船高雄廠，主持「高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案」第2艘開工儀式。

台船說明，新型高緯度遠洋巡護船全船（含上構）採鋼質結構，滿載排水量約5000噸，除大幅提升噸位及續航力，並規劃具海上偵蒐型與運輸補給型兩種船型。海上偵搜型配置無人機（UAV）；運輸補給型配置多功能物資貨櫃2個、多功能艇及特勤突擊艇，可配合各項救援及運補任務。

台船進一步指出，新型高緯度遠洋巡護船第1艘正建造中，屬海上偵蒐型；今天開工第2艘船的船型屬首艘運輸補給型，運用模組化貨櫃設計，除可執行遠洋巡護任務與承擔台美海巡聯合演訓重任外，更可支援東沙與太平島的油料物品運補工作。除了可加強北太平洋、中西及南太平洋的巡護任務外，未來也規劃巡護到南印度洋等遠洋公海漁業執法能量。

台船表示，將如期、如質依計畫建造本船艦，盼全面提升海巡艦艇執勤能量，捍衛主權及漁權，保障漁民海上作業權益與安全，並精進海難搜救及人道救援等工作。

台船表示，配合政府「國艦國造」政策與韌性防衛，已從傳統造船企業，藉由推動智慧船廠、無人船與能源工程等新領域，逐漸轉化為高技術船廠，承造更多性能優越的船艦，可有效提升漁業巡護能量，擔綱國防戰力堅強後盾，共同守護「藍色國土」。

海巡署 台美 演訓 國防

延伸閱讀

海鯤艦海測液壓故障竟靠人力操舵 海軍稱都在安全範圍

海鯤測試落後2個月！海軍認了：對台船按日計罰「每天19萬」

台船打造的「船佳堡」集合住宅 舉行上樑典禮

高層知情仍下令玩命測試？海鯤艦遭爆5次出海缺船錨 海軍：無安全顧慮

相關新聞

顧立雄證實：海劍羚通過作戰測評 海軍依需要量產部署

國防部長顧立雄今天證實，中科院研發的「海劍羚」系統已經成功經過作戰測評，未來會由海軍根據需要進行量產，並且部署在適當的載...

144cm以下才免役？顧立雄：150cm以下是否服替代役 內政部律定

國防部預告修訂「體位區分標準修正草案」，未來只有BMI大於45或身高144公分以下才能免役，引發網友質疑為何身高太矮也還...

國防部首度公布福建號空拍照 顧立雄：北返長興島進行缺失改正

中共首艘採用電磁彈射器的航艦「福建號」在11月7日服役後，各國關注福建號的後續動態。國防部今日首度公布福建號的空拍照片，...

修訂體位區分標準 內政部：144cm及145-149cm者可經病症判定「免役」

國防部預告修訂體位區分標準修正草案，未來只有BMI大於45或身高144公分以下才能免役。國防部長顧立雄表示，常備役體位是...

防共軍猝然攻台 國軍去中心化作戰

中日關係牽動印太區域情勢升溫，國防部指出，近期周邊潛在衝突熱點包括東海海域、西太平洋、南海海域及台海周邊海域等。軍方將依...

福建艦通過台海 黃重諺：區域挑釁但並無正面效益

國防部公布中共「福建號」航空母艦通過台海的空拍照片，國安會諮詢委員黃重諺接受網路節目齊有此理專訪時說，我方完全掌握過程，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。