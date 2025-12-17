修訂體位區分標準 內政部：144cm及145-149cm者可經病症判定「免役」

國防部預告修訂體位區分標準修正草案，未來只有BMI大於45或身高144公分以下才能免役。國防部長顧立雄表示，常備役體位是身高最矮150公分，150公分之下是否服替代役，由內政部律定。內政部表示，體位區分標準主管機關為國防部，145-149公分者可依其病症判定免役體位。

內政部今表示，體位區分標準主管機關為國防部，我國目前免役率16%，高於亞洲徵兵國家新加坡及南韓，南韓身高140公分以下才得免役。

內政部說明，體位區分標準193項次，本次通盤研修180項次，均與相關機關及各醫學會研擬各體位服役標準（草案），國防部身高150公分以上得報考志願役，因此常備役比照其標準，145至149公分則為替代役體位A，草案144公分以下為免役體位，145-149公分也可依其病症判定免役體位。