快訊

聯電公告重訊 大砸7億元參與欣興增資「每股116元、持股約13%」

認愛未滿1年結婚！許允樂被傳有孕雙喜臨門 李玉璽親口回應

明早回歸市政！竹市府證實下午收內政部函文 准予高虹安復職

修訂體位區分標準 內政部：144cm及145-149cm者可經病症判定「免役」

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國防部預告修正「體位區分標準修正草案」。圖／聯合報系資料照片
國防部預告修正「體位區分標準修正草案」。圖／聯合報系資料照片

國防部預告修訂體位區分標準修正草案，未來只有BMI大於45或身高144公分以下才能免役。國防部長顧立雄表示，常備役體位是身高最矮150公分，150公分之下是否服替代役，由內政部律定。內政部表示，體位區分標準主管機關為國防部，145-149公分者可依其病症判定免役體位。

內政部今表示，體位區分標準主管機關為國防部，我國目前免役率16%，高於亞洲徵兵國家新加坡及南韓，南韓身高140公分以下才得免役。

內政部說明，體位區分標準193項次，本次通盤研修180項次，均與相關機關及各醫學會研擬各體位服役標準（草案），國防部身高150公分以上得報考志願役，因此常備役比照其標準，145至149公分則為替代役體位A，草案144公分以下為免役體位，145-149公分也可依其病症判定免役體位。

國防部 免役 內政部

延伸閱讀

跨性別者與間性人也須服替代役 伴盟喊反對：恐衍生更多霸凌歧視

144cm以下才免役？顧立雄：150cm以下是否服替代役 內政部律定

台東市公保地凍結逾60年露曙光 縣府獲內政部同意解編方案

免役率高達16%...用假病歷躲兵役？律師警告：刑責可能一路疊加

相關新聞

顧立雄證實：海劍羚通過作戰測評 海軍依需要量產部署

國防部長顧立雄今天證實，中科院研發的「海劍羚」系統已經成功經過作戰測評，未來會由海軍根據需要進行量產，並且部署在適當的載...

144cm以下才免役？顧立雄：150cm以下是否服替代役 內政部律定

國防部預告修訂「體位區分標準修正草案」，未來只有BMI大於45或身高144公分以下才能免役，引發網友質疑為何身高太矮也還...

國防部首度公布福建號空拍照 顧立雄：北返長興島進行缺失改正

中共首艘採用電磁彈射器的航艦「福建號」在11月7日服役後，各國關注福建號的後續動態。國防部今日首度公布福建號的空拍照片，...

修訂體位區分標準 內政部：144cm及145-149cm者可經病症判定「免役」

國防部預告修訂體位區分標準修正草案，未來只有BMI大於45或身高144公分以下才能免役。國防部長顧立雄表示，常備役體位是...

獨／海劍羚通過戰測返港曝光 高雄艦拆裝月底交還海軍

中科院積極測試「海劍羚」防空系統，載台高雄艦11月1日完成夜間戰測後返港，軍迷發現系統彈箱發射3枚實彈。中科院證實，「海...

防共軍猝然攻台 國軍去中心化作戰

中日關係牽動印太區域情勢升溫，國防部指出，近期周邊潛在衝突熱點包括東海海域、西太平洋、南海海域及台海周邊海域等。軍方將依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。