修訂體位區分標準 內政部：144cm及145-149cm者可經病症判定「免役」
國防部預告修訂體位區分標準修正草案，未來只有BMI大於45或身高144公分以下才能免役。國防部長顧立雄表示，常備役體位是身高最矮150公分，150公分之下是否服替代役，由內政部律定。內政部表示，體位區分標準主管機關為國防部，145-149公分者可依其病症判定免役體位。
內政部今表示，體位區分標準主管機關為國防部，我國目前免役率16%，高於亞洲徵兵國家新加坡及南韓，南韓身高140公分以下才得免役。
內政部說明，體位區分標準193項次，本次通盤研修180項次，均與相關機關及各醫學會研擬各體位服役標準（草案），國防部身高150公分以上得報考志願役，因此常備役比照其標準，145至149公分則為替代役體位A，草案144公分以下為免役體位，145-149公分也可依其病症判定免役體位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言