【重磅快評】為了那些人的軍火生意 誰願開第一槍慷慨玉碎？

近來，談論中共武力攻台似乎已是一門顯學，幾乎到了語不驚人死不休的地步。

國防部在立法院報告時，假如中共宣告對台海周邊進行複合式軍事行動時，國軍將提升戰備等級，執行立即備戰操演 但為預防共軍猝然「由演轉戰」發起攻擊，各部隊不待命令實施分散式管制，在去中心化運作指導下，執行作戰任務。

這雖是國會要求下國防部作出的報告。但去中心化下「不待命令」執行作戰任務的描述，聽來頗為嚇人。「去中心化」條件下，第一線的部隊，究竟誰能決定是否交戰？一位上尉連長、一位少尉排長？還是一個下士班長，或乾脆一個上等兵就可貿然開出第一槍？

這個「去中心化」的原則看似新鮮前衛，實則不負責任。國防又不是金融，難不成打仗也要搞區塊鏈？「去中心化」究竟何意，「立即備戰操演」又是啥東西，國防部報告語焉不詳，實在不足為訓。

與國防部這一共軍可能「由演轉戰」的擔憂不同，《華爾街日報》幾天前報導，多數中國與西方軍事分析認為，共軍若入侵台灣可能分成三階段：空襲、登陸搶灘與占領台北。

其中，報導還為第二階段的登陸戰作出時間預測。稱因台灣海峽海象險巇，每年只有三月中旬至四月底、九月底至十月中下旬前兩個時間窗口，適合登陸攻台。至於搶灘的理想灘頭，則被設定為桃園沿岸。原因是它同時毗鄰台北港與桃園機場，言下之意是，搶灘成功即可通吃兩個要塞。

這就更好笑了。解放軍不讀古籍嗎？孫子兵法早就說了：「兵者，詭道也」，若真要用兵，勢必是突如其來，於敵意想不及處為之，如果光一篇報導就能洞若觀火，連登岸搶灘的灘頭都給你安排上了，那人民解放軍的參謀們還需要寫作戰計畫嗎？

國防部的想像倒是符合「詭道」的思維，問題出在這辦法也早就不新鮮了。今年六月那次集美日台退役將領的民間版兵推不就這麼推了嘛：2030年共軍發動灰色地帶騷擾，先派公務船侵台12海里領海，再由演轉戰，奪取東沙島、澎湖，再以空降、兩棲登陸方式，攻佔東部的宜、花、東三縣。解放軍是否還願意用這「老招」，值得懷疑！

台灣要積極備戰並依各種想定作出預先的應對方案無可厚非，但兩岸軍力懸殊既已到了令人絕望的地步，為政者的腦子就不能永遠圍繞著軍事，以為還可以在這裡頭鑽出什麼空子來。

這一個多月來中日關係因涉台問題而陷入谷底，但兩造語言交鋒過程，日本戰敗歷史又被端上檯面。只要回顧日本戰敗前的歷程，就會清楚認知，在一個絕對的力量之前，頑抗只能換來更深的災禍。

如果1945年日本在頹勢中不去制定本土作戰一億玉碎的計畫，而在7月26日《波茨坦公告》公之於世後，也不去作出「不予理睬」的宣示，日本可能就不至於在8月承受了「小男孩」與「胖子」相繼爆裂的殘酷蹂躪。

而在那場太平洋戰爭中還要進一步理解的是：如今中國就是當年的美國；大陸支撐戰爭的工業能力，就與當年的美國毫無二致。換言之，台灣此刻真正最該討論的，是如何在最深的災難降臨前，傾盡全力去阻止它；而不是花各種心思去揣測戰爭將如何發生，以及發生時與之後該如何反應。

一個連茶葉商與室內裝修商都可以介入軍品採購，戰爭顯然已成為某些人的生財之路的地方，其實比當年喊出「一億玉碎」日本更不配談什麼本土決戰。為了一些人的生意，誰還真願開出第一槍，然後慷慨捐軀、「玉碎」成仁？