蔡明彥證實中共部署涉台事務人員 進駐特定國家使館

中央社／ 台北17日電
國安局長蔡明彥17日赴立法院外交及國防委員會答詢。中央社

國安局蔡明彥今天指出，中共在特定國家的駐外館處，部署2至4名國台辦系統或是涉台事務背景的相關人員，這些特定國家很多都是民主法治國家，不會容許中共駐外人員對台灣民眾的人身安全進行威脅與脅迫。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄、國安局長蔡明彥報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。

民進黨立委林楚茵質詢時，關切媒體報導中共派出國台辦人員進駐外館，對台商、台僑、留學生甚至觀光客進行監控，甚至長臂管轄和騷擾。

蔡明彥表示，中共在特定國家的駐外館處，有時候會部署至少2至4名國台辦系統或是處理涉台事務的相關人員，但無法明確說出是哪些國家，因為會被中共掌握台灣所瞭解的情況。

至於中共派駐海外的涉台人員是否對台僑進行騷擾以及破壞台灣與駐地國的往來，蔡明彥說，國安局會注意，且跟駐地國的相關單位都有情資交流，安全的部分應該是還好，因為這些「特定國家」很多都是民主法治的國家，當地的警政或是相關治安機構也不容許中共駐外人員違反一般駐外人員的規範，對人身安全進行威脅與脅迫。

蔡明彥指出，中共若要進行跨境管轄，例如對立委沈伯洋發布紅色通緝令，執行上也不容易，因為國際刑警組織（INTERPOL）有法律專家小組會針對各國所提出的通報進行相關審查，避免有國家利用這種通報打壓國內的異議人士，這一直是法律專家小組的審查重點。

蔡明彥說明，國安局透過相關管道瞭解，中國有沒有在國際刑警組織的系統做這樣的小動作，若有的話，台灣友好國家的相關對口都會提出警示。

林楚茵詢問，媒體報導如泰國等東南亞國家與中國關係較好，協助中國進行長臂管轄、跨境鎮壓的機會比較高，是否屬實。

蔡明彥說，有一些確實要注意，這部分有與外交部討論，看如何對民眾示警，但還在內部作業中。

