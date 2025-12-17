蔡明彥：今年已與45國情報首長召開近100次雙邊會談

快訊

中央社／ 台北17日電
國安局長蔡明彥。聯合報記者／黃義書 攝影
國家安全局長蔡明彥今天表示，他在今年以來，已與全球45個國家的情報首長、副首長，召開近100次雙邊正式會談，透過國際情報交流機制，了解各國對印太區域安全關注的重點及發展，同時強化在戰略、情報上更緊密的合作網絡。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄、國安局長蔡明彥報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。

民進黨立委陳俊宇質詢關切，台灣與第一島鏈盟友是否有推進情資交換機制。蔡明彥指出，國安局除透過戰略文件理解友盟國安態勢規劃外，也透過戰略溝通、情報交流來掌握相關趨勢。

蔡明彥指出，他在今年來已與全球45個國家的情報首長、副首長，召開近100次雙邊正式會談，透過國際情報交流機制，了解各國對印太區域安全關注的重點及發展，同時強化在戰略、情報上更緊密的合作網絡。

蔡明彥也提到，美國與友盟透過更緊密合作聯演、聯訓外，也強化在第一島鏈部署並遏止中共海空軍力擴張；台灣位處第一島鏈關鍵，因此必須展現自我防衛決心及提升國防能力，否則台海將出現防衛真空，並讓外界認為台灣只想「搭便車」，讓自身安全處境非常不利，包括軍事上無力自我防衛，戰略上喪失國際友盟信任。

