蔡明彥：今年已與45國情報首長召開近100次雙邊會談
國家安全局長蔡明彥今天表示，他在今年以來，已與全球45個國家的情報首長、副首長，召開近100次雙邊正式會談，透過國際情報交流機制，了解各國對印太區域安全關注的重點及發展，同時強化在戰略、情報上更緊密的合作網絡。
立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄、國安局長蔡明彥報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。
民進黨立委陳俊宇質詢關切，台灣與第一島鏈盟友是否有推進情資交換機制。蔡明彥指出，國安局除透過戰略文件理解友盟國安態勢規劃外，也透過戰略溝通、情報交流來掌握相關趨勢。
蔡明彥指出，他在今年來已與全球45個國家的情報首長、副首長，召開近100次雙邊正式會談，透過國際情報交流機制，了解各國對印太區域安全關注的重點及發展，同時強化在戰略、情報上更緊密的合作網絡。
蔡明彥也提到，美國與友盟透過更緊密合作聯演、聯訓外，也強化在第一島鏈部署並遏止中共海空軍力擴張；台灣位處第一島鏈關鍵，因此必須展現自我防衛決心及提升國防能力，否則台海將出現防衛真空，並讓外界認為台灣只想「搭便車」，讓自身安全處境非常不利，包括軍事上無力自我防衛，戰略上喪失國際友盟信任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言