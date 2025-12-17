茶行包軍方資訊維護竟讓停權前老闆進場 顧立雄：驗收合格才是重點

資本額10萬元的茶葉行得標海軍司令部資安維護案，引發外界爭論。國民黨立委徐巧芯今天質疑茶行負責人承認聘請曾涉詐欺案的前任負責人黃鴻鈞當工讀生；國防部承認，黃鴻鈞曾進入營區維修，不過維修時都有專人在旁陪同。國防部長顧立雄強調，就合約論合約，履約完畢驗收結案才是重點。

國民黨立委王鴻薇日前踢爆，國防部海軍司令部伺服器及維護標案，由資本額10萬的「鴻璋茶葉」的得標，更涉及3起偽造廠商資格判刑紀錄，前負責人黃鴻鈞曾涉及3起偽造廠商資格判刑紀錄，現任林姓負責人受訪時則自曝曾聘請黃鴻鈞當工讀生，論件計酬跑維修點。

徐巧芯質疑，黃鴻鈞過去曾因「偽造投標資料」被判詐欺：海軍的標案中也有電腦公司投標，茶行就剛好低了對方4萬元得標，同時為了節省經費，不聘駐點人力而使用工讀生維修。

徐巧芯在質詢時質疑這家茶行標到兩個標案合宜嗎？國防部採購室主任趙亞平回應，基本上看廠商資格，負責人所說的並不代表成為購案成立的佐證。他強調，海軍司令部也確認廠商是系統維護不是機敏專案，資料也不在裡面。

徐巧芯追問，茶行找工讀生維修合適嗎？趙亞平說，所有作業人員依照國軍規定，不管找誰合作，進營區都要提供名單，國防部會查核。在徐巧芯再三追問下，國防部承認黃鴻鈞曾經進入營區。

顧立雄進一步解釋，前負責人黃鴻鈞的「鈞威科技」停權是2019年到2022年，而「鴻璋茶葉」是2022年得標的，也沒有被停權，他是依照採購法，符合比價、議價程序，完全依照政府採購法相關規定。

面對徐巧芯再質疑全案有沒有掛羊頭賣狗肉之嫌？國防部要不要再查核？顧立雄說，這些和履約事項沒有關聯，他認為就合約論合約，履約完畢驗收結案才是重點。至於廠商員工投保或任用工讀生等勞資問題，會有相關部會可以處理。