台海及周邊情勢評估 蔡明彥：透過國際情報交流發展緊密戰略合作
立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥、國防部長顧立雄報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」並備質詢，針對台海及周邊情勢影響評估，蔡明彥表示透過國際情報交流的機制，發展更多緊密的戰略合作及情報合作網絡。
對於台灣與第一島鏈友盟國家的情資合作，國安局長蔡明彥表示，今年已與45國國家情報首長及副首長，召開近百次雙邊正式會談，國安局透過各種的戰略溝通及情報交流，今年以來已與全球45國國家情報首長及副首長，召開近100次的雙邊的正式會談，透過這種國際情報交流的機制，來了解各國對目前印太安全的主要關切重點在哪裡，以及在共同關切之下如何發展更多緊密的戰略合作及情報合作網絡。
