快訊

特教評鑑／幼教團指三大指標模糊不清 預告混亂期將到

李四川口中「秘密基地」差點上位？蔣萬安大讚黃仁勳眼光真的非常好

澳洲死亡槍擊案兇手是印度裔，疑受伊斯蘭國影響

台海及周邊情勢評估 蔡明彥：透過國際情報交流發展緊密戰略合作

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥（圖）報告並備質詢，針對台海及周邊情勢影響評估，蔡明彥表示透過國際情報交流的機制，發展更多緊密的戰略合作及情報合作網絡。記者曾學仁／攝影
立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥（圖）報告並備質詢，針對台海及周邊情勢影響評估，蔡明彥表示透過國際情報交流的機制，發展更多緊密的戰略合作及情報合作網絡。記者曾學仁／攝影

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局蔡明彥、國防部長顧立雄報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」並備質詢，針對台海及周邊情勢影響評估，蔡明彥表示透過國際情報交流的機制，發展更多緊密的戰略合作及情報合作網絡。

對於台灣與第一島鏈友盟國家的情資合作，國安局長蔡明彥表示，今年已與45國國家情報首長及副首長，召開近百次雙邊正式會談，國安局透過各種的戰略溝通及情報交流，今年以來已與全球45國國家情報首長及副首長，召開近100次的雙邊的正式會談，透過這種國際情報交流的機制，來了解各國對目前印太安全的主要關切重點在哪裡，以及在共同關切之下如何發展更多緊密的戰略合作及情報合作網絡。

國安局 戰略 蔡明彥

延伸閱讀

國防標案茶葉公司得標 顧立雄：包商只要符合規定不需要管名字與地址

航母福建號首航經台灣海峽 顧立雄：預判是回上海長興島缺改

網爆台荷交流情報戰大挫敗 官員：國防部不顧體制是導火線

蔡明彥：今年8國12次艦穿台海 友盟未因中共逢艦必跟退卻

相關新聞

茶行包軍方資訊維護竟讓停權前老闆進場 顧立雄：驗收合格才是重點

資本額10萬元的茶葉行得標海軍司令部資安維護案，引發外界爭論。國民黨立委徐巧芯今天質疑茶行負責人承認聘請曾涉詐欺案的前任...

顧立雄證實：海劍羚通過作戰測評 海軍依需要量產部署

國防部長顧立雄今天證實，中科院研發的「海劍羚」系統已經成功經過作戰測評，未來會由海軍根據需要進行量產，並且部署在適當的載...

144cm以下才免役？顧立雄：150cm以下是否服替代役 內政部律定

國防部預告修訂「體位區分標準修正草案」，未來只有BMI大於45或身高144公分以下才能免役，引發網友質疑為何身高太矮也還...

國防部首度公布福建號空拍照 顧立雄：北返長興島進行缺失改正

中共首艘採用電磁彈射器的航艦「福建號」在11月7日服役後，各國關注福建號的後續動態。國防部今日首度公布福建號的空拍照片，...

獨／海劍羚通過戰測返港曝光 高雄艦拆裝月底交還海軍

中科院積極測試「海劍羚」防空系統，載台高雄艦11月1日完成夜間戰測後返港，軍迷發現系統彈箱發射3枚實彈。中科院證實，「海...

防共軍猝然攻台 國軍去中心化作戰

中日關係牽動印太區域情勢升溫，國防部指出，近期周邊潛在衝突熱點包括東海海域、西太平洋、南海海域及台海周邊海域等。軍方將依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。