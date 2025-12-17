跨性別者與間性人也須服替代役 伴盟喊反對：恐衍生更多霸凌歧視

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
國防部預告修正「體位區分標準修正草案」，修法草案也強制規定跨性別者與間性人也必須服替代役。圖／聯合報系資料照片
國防部預告修訂「體位區分標準修正草案」，未來只有BMI大於45或身高144公分以下才能免役，修法草案也強制規定跨性別者與間性人（Intersex，或稱雙性人）必須服替代役，引來不少爭議。台灣伴侶權益推動聯盟今表示，反對未經評估即將性別不安者與雙性人納入替代役體位的修正草案。

台灣伴侶權益推動聯盟今透過聲明指出，針對國防部與內政部日前預告修正「體位區分標準」，此次修正案不僅將原本列為免役體位的「性別不安者」改列為替代役，僅保留「已變更法律性別者」為免役；同時亦將原本屬於免役體位的雙性人，一併改列為替代役。

伴盟表示，必須指出的是，許多雙性人在出生登記時即被迫被指定為男或女的法律性別，若其被指定為男性，卻具有女性性別認同，實際上將與跨性別女性面臨完全相同的制度困境：在性別不友善、以二分性別為核心運作的軍事與替代役體系中，其身體、性別認同與生活需求皆難以被妥善對待，對當事人而言，可預期將產生極大傷害性。

伴盟建議，任何攸關跨性別者與雙性人服役義務的制度修正，均不應在未經審慎評估的情況下倉促推動。國防部與內政部在草案實施以前，至少應完成性別影響評估，檢視該制度是否加劇性別不平等，以及是否對跨性別者與雙性人造成結構性的不利影響，也應納入實際受影響者的生活經驗與制度風險評估。

此外，即便是替代役，實務上仍承襲軍事化管理模式，對跨性別者與部分雙性人而言，至少將面臨以下制度性風險；而廁所與浴室僅以男性使用者為預設，在時間不足人數眾多的情況下，會有共浴的情形發生；住宿以大通鋪、集中式空間為主，缺乏隱私與安全保障；基層人員性別知能不足，性騷擾時有所聞。

伴盟說，全國因性別認同不一致而免服兵役者，平均每年僅約80人左右，若以每年約20萬名役男估算，僅占役男人數約0.04%，因此將性別不安者由免役改列為服替代役，無論在數量或實際效益上，難認是一合理、有效降低整體免役率的措施，貿然要求跨性別女性及性別處境相近的雙性人承擔義務役責任，不僅無助於兵役公平，反而可能衍生更多的性別霸凌與歧視。

跨性別 替代役 免役

