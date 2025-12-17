兆元國防特別條例未付委 顧立雄：美對台信心恐動搖

快訊

中央社／ 台北17日電
國防部長顧立雄。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
1.25兆元國防特別條例迄今無法交付立法院相關委員會審查。國防部顧立雄今天表示，從美國剛發布的國家安全戰略來看，均強烈建議盟友應共同分擔防衛責任，區域各國亦增加國防預算；因此兆元國防特別條例尚未審查，可能讓美國對台灣是否具有防衛決心產生動搖。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄、國安局長蔡明彥報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。

為強化戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規劃，將在2026至2033年、投入新台幣1兆2500億元經費，但迄今無法交付相關委員會審查。民進黨立委沈伯洋關切，條例未通過恐成戰力空窗期，甚至錯過採購時機，並關切後續可能還會遇到什麼問題。

顧立雄指出，美國會對台灣是否具有防衛決心產生動搖，且從美國剛發布的國家安全戰略來看，均強烈建議盟友應共同分擔防衛責任，因此可看見，日本國防預算創新高且有諸多前進部署，韓國、菲律賓、澳洲、紐西蘭等區域國家，都體認到中國軍事威脅已形成不穩定因素。

顧立雄強調，因此台灣必須要通過兆元特別預算條例，若不通過，美國會認為台灣到底有沒有要與美國站在一起，並與印太區域國家共同產生拒止能力，讓戰爭不會發生。

民進黨立委羅美玲也關切，兆元國防預算條例若通過，是否會排擠社福及教育預算。顧立雄回應，預算分8年編列，來源為歲計賸餘、舉債支應，並受到財政紀律嚴格監督，因此不會產生排擠效應。

