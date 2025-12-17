獨／海劍羚通過戰測返港曝光 高雄艦拆裝月底交還海軍
中科院積極測試「海劍羚」防空系統，載台高雄艦11月1日完成夜間戰測後返港，軍迷發現系統彈箱發射3枚實彈。中科院證實，「海劍羚」戰測是高雄艦最後一項任務，本月底全艦將恢復原狀，繳回海軍。
高雄艦搭載「海劍羚」防空飛彈於東部趁暗夜進行實彈射擊，清晨返回西岸，外界攝下船艦迎著晨光返港的雍容畫面。
中科院日前已證實「海劍羚」10月系統通過海軍戰測。傳測試時以直接命中方式，分別擊中靶機和雄二靶彈，中科院對此並未正面回應。軍方傳聞，鑑測時自陸岸發射的雄二靶彈，因行蹤詭奇，曾躲過海劍羚偵搜雷達的偵測，系統並未沒發現目標。
海軍借調供中科院測試國造制海裝備的高雄軍艦（LCC-1），1944年成軍服役，前身是美海軍LST-542郡級的坦克登陸艦，改分配到我國後，作為兩棲登陸指揮艦使用。
中科院數年前向海軍借調高雄艦與操艦人員，作為測試國造「迅聯」戰系、相列雷達、海弓三、海劍二、海劍羚等飛彈與華陽發射系統，全艦呈現各式裝備滿載的構型，常吸引軍迷拍攝。海劍羚測試是高雄艦最後一趟國造軍備測試任務。高雄艦預計明年3月除役，中科院測試裝備拆卸後將移置九鵬基地。
中科院上午對「海劍羚」鑑測傳聞没有評論。但證實高雄艦經協議將於本月底恢復原狀，繳回海軍。
國防部長顧立雄今日在立法院也證實，海劍羚已經成功通過作戰測評，未來會根據海軍需要量產部署。
