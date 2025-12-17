快訊

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

房價愈打愈高？一表看10大逆漲區 新北這區驚人狂漲56%

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

獨／海劍羚通過戰測返港曝光 高雄艦拆裝月底交還海軍

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
中科院積極測試「海劍羚」防空系統，載台高雄艦上（11）月1日完成夜間戰測返回高雄港。中科院證實，「海劍羚」戰測是高雄艦最後一項任務，本（12）月底全艦將恢復原狀，繳回海軍。圖/讀者提供
中科院積極測試「海劍羚」防空系統，載台高雄艦上（11）月1日完成夜間戰測返回高雄港。中科院證實，「海劍羚」戰測是高雄艦最後一項任務，本（12）月底全艦將恢復原狀，繳回海軍。圖/讀者提供

中科院積極測試「海劍羚」防空系統，載台高雄艦11月1日完成夜間戰測後返港，軍迷發現系統彈箱發射3枚實彈。中科院證實，「海劍羚」戰測是高雄艦最後一項任務，本月底全艦將恢復原狀，繳回海軍

高雄艦搭載「海劍羚」防空飛彈於東部趁暗夜進行實彈射擊，清晨返回西岸，外界攝下船艦迎著晨光返港的雍容畫面。

中科院日前已證實「海劍羚」10月系統通過海軍戰測。傳測試時以直接命中方式，分別擊中靶機和雄二靶彈，中科院對此並未正面回應。軍方傳聞，鑑測時自陸岸發射的雄二靶彈，因行蹤詭奇，曾躲過海劍羚偵搜雷達的偵測，系統並未沒發現目標。

海軍借調供中科院測試國造制海裝備的高雄軍艦（LCC-1），1944年成軍服役，前身是美海軍LST-542郡級的坦克登陸艦，改分配到我國後，作為兩棲登陸指揮艦使用。

中科院數年前向海軍借調高雄艦與操艦人員，作為測試國造「迅聯」戰系、相列雷達、海弓三、海劍二、海劍羚等飛彈與華陽發射系統，全艦呈現各式裝備滿載的構型，常吸引軍迷拍攝。海劍羚測試是高雄艦最後一趟國造軍備測試任務。高雄艦預計明年3月除役，中科院測試裝備拆卸後將移置九鵬基地。

中科院上午對「海劍羚」鑑測傳聞没有評論。但證實高雄艦經協議將於本月底恢復原狀，繳回海軍。

國防部長顧立雄今日在立法院也證實，海劍羚已經成功通過作戰測評，未來會根據海軍需要量產部署。

中科院積極測試「海劍羚」防空系統，載台高雄艦上（11）月1日完成夜間戰測返回高雄港，軍迷發現系統彈箱發射3枚實彈（見彈箱後側缺口）。圖/讀者提供
中科院積極測試「海劍羚」防空系統，載台高雄艦上（11）月1日完成夜間戰測返回高雄港，軍迷發現系統彈箱發射3枚實彈（見彈箱後側缺口）。圖/讀者提供

中科院 海軍 飛彈

延伸閱讀

顧立雄證實：海劍羚通過作戰測評 海軍依需要量產部署

獨／直接命中擊落靶機與雄二 中科院證實海劍羚防空飛彈通過海軍戰測

福麥連拿HMX、RDX標案 馬文君質疑「先有標案才有授權」

海鯤艦海測液壓故障竟靠人力操舵 海軍稱都在安全範圍

相關新聞

顧立雄證實：海劍羚通過作戰測評 海軍依需要量產部署

國防部長顧立雄今天證實，中科院研發的「海劍羚」系統已經成功經過作戰測評，未來會由海軍根據需要進行量產，並且部署在適當的載...

144cm以下才免役？顧立雄：150cm以下是否服替代役 內政部律定

國防部預告修訂「體位區分標準修正草案」，未來只有BMI大於45或身高144公分以下才能免役，引發網友質疑為何身高太矮也還...

國防部首度公布福建號空拍照 顧立雄：北返長興島進行缺失改正

中共首艘採用電磁彈射器的航艦「福建號」在11月7日服役後，各國關注福建號的後續動態。國防部今日首度公布福建號的空拍照片，...

獨／海劍羚通過戰測返港曝光 高雄艦拆裝月底交還海軍

中科院積極測試「海劍羚」防空系統，載台高雄艦11月1日完成夜間戰測後返港，軍迷發現系統彈箱發射3枚實彈。中科院證實，「海...

防共軍猝然攻台 國軍去中心化作戰

中日關係牽動印太區域情勢升溫，國防部指出，近期周邊潛在衝突熱點包括東海海域、西太平洋、南海海域及台海周邊海域等。軍方將依...

福建號過台海…專家：艦載機尚未滿編 研判威脅言之過早

國防部公布中共「福建號」航空母艦通過台海的空拍照片，中華戰略學會資深研究員張競分析，福建號艦載機尚未滿編成軍，現在推估對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。