快訊

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

房價愈打愈高？一表看10大逆漲區 新北這區驚人狂漲56%

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

福建號過台海…專家：艦載機尚未滿編 研判威脅言之過早

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布中共福建號(CV-18)航空母艦16日航經台灣海峽，強調國軍綿密監控。圖／國防部提供
國防部公布中共福建號(CV-18)航空母艦16日航經台灣海峽，強調國軍綿密監控。圖／國防部提供

國防部公布中共「福建號」航空母艦通過台海的空拍照片，中華戰略學會資深研究員張競分析，福建號艦載機尚未滿編成軍，現在推估對台海的威脅還言之過早。他提醒，單單將台海威脅的焦點鎖定在福建艦，恐怕見樹不見林。

張競指出，中共解放軍發言人冷國偉在11月8日記者會中，曾公開表示福建艦成軍後，還要繼續進行後續配套裝備試驗工作。當時冷國偉在證實福建艦艦載機並未滿編上艦時，也提到將按計畫安排艦機適配、編隊體系訓練。

他認為，依據已經公開的資訊來推估福建艦向北穿越台灣海峽後的可能動向，應該會比武斷推論福建艦北返長興島實施缺改工程可靠性更高。不過國防部如此預判，必然是有所本，但希望這種研判結果，千萬不能讓情報來源無謂曝光，損傷情報蒐集管道。

張競強調，福建艦對台海安全能夠產生威脅程度，向來都是軍事觀察家爭論不休議題，不過在福建艦艦載機尚未滿編成軍前，各種研判與推論其實都言之過早、缺乏可靠基礎，就好像小孩剛滿月，就在猜未來將能夠進那個大學就讀。

他提醒，就算沒有福建艦，台海兩岸和平穩定不確定因素不會減少，爆發衝突的可能性也無法降低，將威脅焦點鎖定在福建艦，恐怕淪為見樹不見林。

福建艦 台海 國防部

延伸閱讀

福建號通過台海後 共軍「聯合戰備警巡」23共機出海擾台

航母福建號首航經台灣海峽 顧立雄：預判是回上海長興島缺改

國防部首度公布福建號空拍照 顧立雄：北返長興島進行缺失改正

國防部：若共軍猝然攻台 各部隊「去中心化」不待命令作戰

相關新聞

顧立雄證實：海劍羚通過作戰測評 海軍依需要量產部署

國防部長顧立雄今天證實，中科院研發的「海劍羚」系統已經成功經過作戰測評，未來會由海軍根據需要進行量產，並且部署在適當的載...

144cm以下才免役？顧立雄：150cm以下是否服替代役 內政部律定

國防部預告修訂「體位區分標準修正草案」，未來只有BMI大於45或身高144公分以下才能免役，引發網友質疑為何身高太矮也還...

國防部首度公布福建號空拍照 顧立雄：北返長興島進行缺失改正

中共首艘採用電磁彈射器的航艦「福建號」在11月7日服役後，各國關注福建號的後續動態。國防部今日首度公布福建號的空拍照片，...

獨／海劍羚通過戰測返港曝光 高雄艦拆裝月底交還海軍

中科院積極測試「海劍羚」防空系統，載台高雄艦11月1日完成夜間戰測後返港，軍迷發現系統彈箱發射3枚實彈。中科院證實，「海...

防共軍猝然攻台 國軍去中心化作戰

中日關係牽動印太區域情勢升溫，國防部指出，近期周邊潛在衝突熱點包括東海海域、西太平洋、南海海域及台海周邊海域等。軍方將依...

福建號過台海…專家：艦載機尚未滿編 研判威脅言之過早

國防部公布中共「福建號」航空母艦通過台海的空拍照片，中華戰略學會資深研究員張競分析，福建號艦載機尚未滿編成軍，現在推估對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。