福建號過台海…專家：艦載機尚未滿編 研判威脅言之過早

國防部公布中共「福建號」航空母艦通過台海的空拍照片，中華戰略學會資深研究員張競分析，福建號艦載機尚未滿編成軍，現在推估對台海的威脅還言之過早。他提醒，單單將台海威脅的焦點鎖定在福建艦，恐怕見樹不見林。

張競指出，中共解放軍發言人冷國偉在11月8日記者會中，曾公開表示福建艦成軍後，還要繼續進行後續配套裝備試驗工作。當時冷國偉在證實福建艦艦載機並未滿編上艦時，也提到將按計畫安排艦機適配、編隊體系訓練。

他認為，依據已經公開的資訊來推估福建艦向北穿越台灣海峽後的可能動向，應該會比武斷推論福建艦北返長興島實施缺改工程可靠性更高。不過國防部如此預判，必然是有所本，但希望這種研判結果，千萬不能讓情報來源無謂曝光，損傷情報蒐集管道。

張競強調，福建艦對台海安全能夠產生威脅程度，向來都是軍事觀察家爭論不休議題，不過在福建艦艦載機尚未滿編成軍前，各種研判與推論其實都言之過早、缺乏可靠基礎，就好像小孩剛滿月，就在猜未來將能夠進那個大學就讀。

他提醒，就算沒有福建艦，台海兩岸和平穩定不確定因素不會減少，爆發衝突的可能性也無法降低，將威脅焦點鎖定在福建艦，恐怕淪為見樹不見林。