國防標案茶葉公司得標 顧立雄：包商只要符合規定不需要管名字與地址

立法院外交及國防委員會邀請國家安全局長蔡明彥、國防部長顧立雄報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，針對立委質疑國防部海軍司令部伺服器標案及維護標案，竟是由高雄一間資本額僅10萬元的「鴻璋茶業」的茶葉公司得標，茶行負責人並現身受訪，被問到「你們才10萬資本額，可以做這麼大的生意，會不會很誇張？」負責人則笑喊，「我覺得蠻勵志的」。

立委徐巧蕊在質詢時表示，鴻璋茶業公司前負責人黃鴻鈞，至少涉及三起偽造廠商資格投標，也有被告判刑紀錄，但這樣的廠商非但沒有進入黑名單，今年又得標國防部標案，統計下來近10年平均每年得標1000萬的標案金額，且至少涉及9件國防部相關標案，簡直讓人不可思議。國防部長顧立雄表示包商只要符合規定 我不需要管名字與地址。 立委徐巧蕊在質詢時播放「鴻璋茶業」茶行負責人受訪的畫面。記者曾學仁／攝影