聽新聞
0:00 / 0:00
航母福建號首航經台灣海峽 顧立雄：預判是回上海長興島缺改
立法院外交及國防委員會邀請國家安全局局長蔡明彥、國防部部長顧立雄報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」。
針對大陸第三艘航空母艦「福建號」11月在海南三亞正式入列成軍，國防部公布中共福建號航空母艦航經台灣海峽監控圖，國防部長顧立雄上午在外交及國防委員會表示，國軍有全程監控，發布照片也顯示上面並無艦載機，預判是要回到上海長興島進行相關缺改，至於目前是否有任何軍事行動？顧立雄則說「目前觀察沒有」。
國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，福建號航空母艦於昨日航經台灣海峽，國防部也公開監控畫面。針對福建號第一次經過台灣海峽，這次舉動是否有什麼異常的地方？顧立雄表示國軍有全程監控，發布照片也顯示上面並無艦載機，預判是要回到上海長興島進行相關缺改。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言