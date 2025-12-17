航母福建號首航經台灣海峽 顧立雄：預判是回上海長興島缺改

立法院外交及國防委員會邀請國家安全局局長蔡明彥、國防部部長顧立雄報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」。

針對大陸第三艘航空母艦「福建號」11月在海南三亞正式入列成軍，國防部公布中共福建號航空母艦航經台灣海峽監控圖，國防部長顧立雄上午在外交及國防委員會表示，國軍有全程監控，發布照片也顯示上面並無艦載機，預判是要回到上海長興島進行相關缺改，至於目前是否有任何軍事行動？顧立雄則說「目前觀察沒有」。