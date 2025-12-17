快訊

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

房價愈打愈高？一表看10大逆漲區 新北這區驚人狂漲56%

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

聽新聞
0:00 / 0:00

航母福建號首航經台灣海峽 顧立雄：預判是回上海長興島缺改

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立法院外交及國防委員會邀請國家安全局局長蔡明彥（左）、國防部長顧立雄（右）報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」並備詢，針對福建號第一次經過台灣海峽，顧立雄表示國軍有全程監控，發布照片也顯示上面並無艦載機，預判是要回到上海長興島進行相關缺改。記者曾學仁／攝影
立法院外交及國防委員會邀請國家安全局局長蔡明彥（左）、國防部長顧立雄（右）報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」並備詢，針對福建號第一次經過台灣海峽，顧立雄表示國軍有全程監控，發布照片也顯示上面並無艦載機，預判是要回到上海長興島進行相關缺改。記者曾學仁／攝影

立法院外交及國防委員會邀請國家安全局局長蔡明彥、國防部部長顧立雄報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」。

針對大陸第三艘航空母艦「福建號」11月在海南三亞正式入列成軍，國防部公布中共福建號航空母艦航經台灣海峽監控圖，國防部長顧立雄上午在外交及國防委員會表示，國軍有全程監控，發布照片也顯示上面並無艦載機，預判是要回到上海長興島進行相關缺改，至於目前是否有任何軍事行動？顧立雄則說「目前觀察沒有」。

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，福建號航空母艦於昨日航經台灣海峽，國防部也公開監控畫面。針對福建號第一次經過台灣海峽，這次舉動是否有什麼異常的地方？顧立雄表示國軍有全程監控，發布照片也顯示上面並無艦載機，預判是要回到上海長興島進行相關缺改。

立法院外交及國防委員會邀請國家安全局局長蔡明彥（前左）、國防部長顧立雄（右）報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」並備詢。記者曾學仁／攝影
立法院外交及國防委員會邀請國家安全局局長蔡明彥（前左）、國防部長顧立雄（右）報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」並備詢。記者曾學仁／攝影
立法院外交及國防委員會邀請國防部長顧立雄（圖）報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」並備詢。記者曾學仁／攝影
立法院外交及國防委員會邀請國防部長顧立雄（圖）報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」並備詢。記者曾學仁／攝影

國防部 福建 監控

延伸閱讀

顧立雄證實：海劍羚通過作戰測評 海軍依需要量產部署

144cm以下才免役？顧立雄：150cm以下是否服替代役 內政部律定

國防部首度公布福建號空拍照 顧立雄：北返長興島進行缺失改正

福麥5.9億RDX標案風波未歇 凌濤提3點再度槓上顧立雄

相關新聞

顧立雄證實：海劍羚通過作戰測評 海軍依需要量產部署

國防部長顧立雄今天證實，中科院研發的「海劍羚」系統已經成功經過作戰測評，未來會由海軍根據需要進行量產，並且部署在適當的載...

144cm以下才免役？顧立雄：150cm以下是否服替代役 內政部律定

國防部預告修訂「體位區分標準修正草案」，未來只有BMI大於45或身高144公分以下才能免役，引發網友質疑為何身高太矮也還...

國防部首度公布福建號空拍照 顧立雄：北返長興島進行缺失改正

中共首艘採用電磁彈射器的航艦「福建號」在11月7日服役後，各國關注福建號的後續動態。國防部今日首度公布福建號的空拍照片，...

獨／海劍羚通過戰測返港曝光 高雄艦拆裝月底交還海軍

中科院積極測試「海劍羚」防空系統，載台高雄艦11月1日完成夜間戰測後返港，軍迷發現系統彈箱發射3枚實彈。中科院證實，「海...

防共軍猝然攻台 國軍去中心化作戰

中日關係牽動印太區域情勢升溫，國防部指出，近期周邊潛在衝突熱點包括東海海域、西太平洋、南海海域及台海周邊海域等。軍方將依...

福建號過台海…專家：艦載機尚未滿編 研判威脅言之過早

國防部公布中共「福建號」航空母艦通過台海的空拍照片，中華戰略學會資深研究員張競分析，福建號艦載機尚未滿編成軍，現在推估對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。