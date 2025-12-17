顧立雄：當兵是國民應盡義務 閃避兵役行為不足取

國防部日前預告修正「體位區分標準修正草案」，免役條件加嚴；針對是否修改妨害兵役治罪條例加重閃兵刑責，國防部長顧立雄今天表示，當兵是國民應盡義務，任何閃避兵役的行為都不足取，相關刑責會由跨部會協商。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄、國安局長蔡明彥報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢；顧立雄上午進入會議室前接受媒體聯訪。

根據國防部送至立法院的會議書面報告，若敵猝然攻擊，各部隊不待命令實施「分散式管制」，在「去中心化」運作下遂行作戰任務。

顧立雄說明，國軍在所有演練科目當中，都有去中心化指管的概念，也就是要讓所有部隊的人，都要熟悉其任務，這就是任務式指揮的概念，也就是知道上級賦予的任務是什麼，碰到敵猝然攻擊的時候，就突發狀況如何處置，而漢光演習也是這樣在演練。

針對國防部日前預告修正「體位區分標準修正草案」，未來僅BMI大於45或身高未達144公分免役，顧立雄表示，常備兵役的體位就是身高≧150，至於身高低於150公分是否要服替代役，由內政部決定。

是否修改妨害兵役治罪條例加重閃兵刑責，顧立雄說明，當兵是國民應盡義務，任何推諉、閃避兵役的行為都不足取，相關的刑責會進行跨部會協商；至於閃兵需服替代役的部分，顧立雄表示，替代役實施條例是由內政部主管，會與內政部協商。

中科院研製的「海劍羚飛彈系統」通過海軍作戰測評，顧立雄表示，海劍羚是中科院的科研案，已經成功通過作戰測評，接下來是由海軍根據需求放在適當儎台上，細節無法對外說明。