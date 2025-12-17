顧立雄證實：海劍羚通過作戰測評 海軍依需要量產部署

國防部長顧立雄今天證實，中科院研發的「海劍羚」系統已經成功經過作戰測評，未來會由海軍根據需要進行量產，並且部署在適當的載台。另一方面，國防部因應共軍猝然發動攻擊，授權部隊不待命令執行作戰任務。顧立雄表示，國軍所有演練都要讓部隊知道上級賦予的任務，萬一被猝然攻擊時，怎麼就突發狀況進行處置。

本報報導中科院以「劍影專案」為名研發的「海劍羚」飛彈武器系統，已於今年10月通過海軍作戰測試，未來將有機會部署服役。

國防部長顧立雄證實，海劍羚是中科院的科研案，已經成功經過作戰測評，接下來會由海軍根據需要進行量產，放在海軍認為適當的載台上面，不過詳細的部分還沒辦法對外說明。

顧立雄今天赴立院外交國防委員會，針對「台海與周邊潛在軍事衝突熱點，情勢分析與國軍戰備應變整備情形」提出專案報告，國防部指出，假如共軍猝然對台發動攻擊，各部隊將不待命令，在「去中心化」運作指導下，執行作戰任務。

顧立雄表示，國軍所有演練的科目中都有去中心化指管的概念，要讓所有部隊熟悉它的任務，也就是任務式指揮的概念，就是知道上級賦予各部隊的任務，萬一被猝然攻擊的時候，怎麼就突發狀況去進行處置。顧立雄強調，漢光演習也都是這樣演練。