144cm以下才免役？顧立雄：150cm以下是否服替代役 內政部律定

國防部預告修訂「體位區分標準修正草案」，未來只有BMI大於45或身高144公分以下才能免役，引發網友質疑為何身高太矮也還要當兵？國防部長顧立雄表示，常備役的體位是身高最矮150公分，150公分之下是不是要服替代役？將由內政部來律定。

國防部預告修訂「體位區分標準修正草案」，包括將替代役區分為A、B兩級，未來只有BMI大於45或身高144公分以下才能免役。不過網友質疑，身高147公分以下就已被視為侏儒症，國防部是否缺兵太嚴重？所以連身高太矮也還要當兵？

國防部長顧立雄表示，常備役的體位就是身高最矮150公分、最高沒有限制。國防部現在還是維持這樣子的標準，至於150公分之下是不是要服替代役？將由內政部來律定。

另一方面，國防部規劃要修定妨礙兵役治罪條例，據了解將加嚴3分之2，且閃兵也要補服替代役。顧立雄說，當兵是國民應盡的義務，任何閃避兵役的行為都不足取，至於替代役的部分，應該是根據內政部主管的「替代役實施條例」，國防部會跟內政部一起討論。

面對追問，顧立雄強調當兵都是國民應盡的義務，相關的刑責部分，會進行跨部會協調。