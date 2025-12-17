聽新聞
國防部首度公布福建號空拍照 顧立雄：北返長興島進行缺失改正
中共首艘採用電磁彈射器的航艦「福建號」在11月7日服役後，各國關注福建號的後續動態。國防部今日首度公布福建號的空拍照片，據國防部說明，福建號（CV-18）於16日航經台灣海峽，國軍綿密監控。
根據國防部公布由F-16戰機所拍攝的照片，福建號飛行甲板上並未搭載艦載機。
國防部長顧立雄在立院回答立委羅美玲的質詢時表示，國軍有全程監控，我方發布的相片顯示艦上並無艦載機，預判福建號應是準備回到上海長興島的造船廠進行缺失修改。
國防部也公布的最新共軍機艦台海周邊動態，從昨天清晨6時到今日清晨6時止，共偵獲共機9架次和共艦7艘，持續在台海周邊活動，其中5架次共機逾越台海中線進入北部及西南空域。
