快訊

命理師江柏樂為客戶斬桃花　結局竟變「把人娶回家」

AI新時代／算力王座保衛戰開打 黃仁勳如何應戰Google

144cm以下才免役？顧立雄：150cm以下是否服替代役 內政部律定

聽新聞
0:00 / 0:00

國防部首度公布福建號空拍照 顧立雄：北返長興島進行缺失改正

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布中共福建號(CV-18)航空母艦16日航經台灣海峽，國軍綿密監控。圖／國防部提供
國防部公布中共福建號(CV-18)航空母艦16日航經台灣海峽，國軍綿密監控。圖／國防部提供

中共首艘採用電磁彈射器的航艦「福建號」在11月7日服役後，各國關注福建號的後續動態。國防部今日首度公布福建號的空拍照片，據國防部說明，福建號（CV-18）於16日航經台灣海峽，國軍綿密監控。

根據國防部公布由F-16戰機所拍攝的照片，福建號飛行甲板上並未搭載艦載機。

國防部長顧立雄在立院回答立委羅美玲的質詢時表示，國軍有全程監控，我方發布的相片顯示艦上並無艦載機，預判福建號應是準備回到上海長興島的造船廠進行缺失修改。

國防部也公布的最新共軍機艦台海周邊動態，從昨天清晨6時到今日清晨6時止，共偵獲共機9架次和共艦7艘，持續在台海周邊活動，其中5架次共機逾越台海中線進入北部及西南空域。

國防部 台海 航空母艦 顧立雄

延伸閱讀

福麥5.9億RDX標案風波未歇 凌濤提3點再度槓上顧立雄

徐巧芯爆 官兵學無人機得自掏腰包 國防部承諾改善

藍委質疑採購弊案 顧立雄：貨驗過才會付款

影／福麥承攬國防部炸藥採購案惹議 顧立雄：不實指控

相關新聞

顧立雄證實：海劍羚通過作戰測評 海軍依需要量產部署

國防部長顧立雄今天證實，中科院研發的「海劍羚」系統已經成功經過作戰測評，未來會由海軍根據需要進行量產，並且部署在適當的載...

144cm以下才免役？顧立雄：150cm以下是否服替代役 內政部律定

國防部預告修訂「體位區分標準修正草案」，未來只有BMI大於45或身高144公分以下才能免役，引發網友質疑為何身高太矮也還...

國防部首度公布福建號空拍照 顧立雄：北返長興島進行缺失改正

中共首艘採用電磁彈射器的航艦「福建號」在11月7日服役後，各國關注福建號的後續動態。國防部今日首度公布福建號的空拍照片，...

防共軍猝然攻台 國軍去中心化作戰

中日關係牽動印太區域情勢升溫，國防部指出，近期周邊潛在衝突熱點包括東海海域、西太平洋、南海海域及台海周邊海域等。軍方將依...

航母福建號首航經台灣海峽 顧立雄：預判是回上海長興島缺改

立法院外交及國防委員會邀請國家安全局局長蔡明彥、國防部部長顧立雄報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整...

顧立雄：當兵是國民應盡義務 閃避兵役行為不足取

國防部日前預告修正「體位區分標準修正草案」，免役條件加嚴；針對是否修改妨害兵役治罪條例加重閃兵刑責，國防部長顧立雄今天表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。