國防部標案頻遭質疑 陳菁徽：證明國會改革的必要性

除有台南室內裝修業者福麥公司承攬國防火藥採購，還有茶葉公司得標國防部伺服器案，引發各界質疑。國民黨立委陳菁徽表示，若國會改革法案沒有被做掉，今天這些「賣茶葉修伺服器」、「修廁所賣炸藥」的相關人等，就得坐在聽證席上，在偽證罪的壓力下；那些護航的官員，就得在宣誓下交代清楚是誰授意放水。

陳菁徽指出，最近不只政治圈，連身邊友人都忍不住問「國防部到底是怎麼了？為什麼修廁所的可以賣炸藥？賣茶葉的可以搞資安？」大家覺得很好笑，但當一個立法委員，她實在是笑不出來。「還國會改革公道者，必民進黨；國防弊案，完全證明國會改革必要性。」

陳菁徽直指，「福麥國際公司」、「鴻璋茶業」等案來看，原本應該嚴肅、專業的國防供應鏈，變成了斜槓青年的創業樂園，這背後真的沒有鬼？平日最愛把「認知作戰」、「紅色滲透」掛在嘴邊的民進黨立委沈伯洋，這時突然都不黑熊、戰貓了，甚至說是趨勢，如果不肖廠商是白手套，背後連結的是紅色供應鏈，這難道不是最大的國安破口？

陳菁徽批評，國防部長顧立雄面對質疑還爆氣「這些廠商就是有把握才會參與標案。」什麼叫「有把握」？是原本毫無專業背景的廠商突然對軍火有把握？還是他們對「拿到標案」這件事背後的人脈很有把握？而這些公司多數集中在南部。

陳菁徽感嘆，國民黨立委抓到弊案，但只能開記者會，若在美國發生這種醜聞，國會早就召開聽證會，要求有關人士出席受檢驗，但很可惜，我國大法官說查弊案不是立委職責，國會不能強制官員不能說謊、不能要求涉及弊案的廠商繳交文件，民眾想要的正義，大法官通通都說違憲。