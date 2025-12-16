立院法制局籲兵役說明會法制化 邀青年男女瞭解軍職

快訊

中央社／ 台北16日電
立法院法制局今天發布「兵役說明會法制化研析」議題研析報告，指出可以參考瑞士經驗，研議修法將兵役說明會法制化。示意圖。圖／聯合報系資料照片
立法院法制局今天發布「兵役說明會法制化研析」議題研析報告，指出可以參考瑞士經驗，研議修法將兵役說明會法制化，針對年滿18歲的役男召開兵役說明會，並可邀請同齡女性參加，讓青年男女深入瞭解軍職，增進全民防衛國家意識。

「兵役說明會法制化研析」議題研析報告指出，瑞士聯邦政府11月12日宣布，為提升女性在軍隊與民防的參與比例，並促進性別平等，將修法讓所有年輕女性參加「軍事與民防役前說明會」（兵役說明會），此說明會是瑞士政府針對18歲公民舉辦的導引活動，目前強制男性參加，女性則可自願參加。

報告指出，瑞士擬修法強制女性參加說明會的政策，希望讓女性能充分掌握資訊，進而擴大女性在軍隊與民防的角色，而非將女性納入義務役，目前瑞士採義務役徵兵制，年滿18歲到34歲的男子必須服兵役。

針對台灣現行做法，報告指出，目前並無法規明定主管機關應辦理類似的兵役說明會，各縣市政府於常備兵或替代役梯次入營前雖有舉辦「役男入營前座談會」，但僅台北市訂有相關行政規則，邀請對象僅限役男及其家屬，且是否參加由役男自行決定，並不具強制性。

報告指出，「全民國防教育法」規定，各級學校應推動全民國防教育，並視實際需要納入教學課程，實施多元教學活動，而政府機關（構）、學校、事業單位之人員，參加全民國防教育者，應給予公假。

報告提到，因此主管機關似可以在現行法制基礎上，參考瑞士召開兵役說明會的案例，研議在「兵役法」或「兵役法施行法」中，將兵役說明會加以法制化，針對年滿18歲的役男召開兵役說明會，並可邀請同齡女性參加，讓青年男女屆成年時即有深入瞭解軍職內容及職業選擇前景的機會，並可增進全民防衛國家意識，擴大國軍基層人才來源。

