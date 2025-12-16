聽新聞
0:00 / 0:00
獨／直接命中擊落靶機與雄二 中科院證實海劍羚防空飛彈通過海軍戰測
中科院今天證實，以「劍影專案」為名研發的「海劍羚」飛彈武器系統，已於今年10月順利通過海軍作戰測試，測試時以直接命中方式，分別擊中靶機和雄二靶彈。而海劍羚防空飛彈也使用CL-20型高能火炸藥，預料將有機會部署服役。
「海劍羚」飛彈系統原規劃攔截時以感應或破片命中，但測試海軍要求必須比照中高防空飛彈直接命中的標準，國防部同意展延，讓系統有補測機會。終於在10月鑑測時，於高雄艦升空分別成功攔截靶機與雄二反艦飛彈的靶彈，而且均為直接命中，通過戰測。
中科院今天表示，海劍羚防空系統確於10月按核定計畫通過海軍戰測，相關量產部署事宜，因涉及國防機敏事務，中科院援例不予評論。
海劍羚飛彈系統的作戰範圍為15公里，為提高殺傷能力，彈頭上採用近日備受討論的CL-20型高能炸藥，引爆機制採用觸發引信及近炸引信，中段的導引是用雷達指令導引及慣性導航，末段則採用紅外線成像導引。
高能火炸藥CL-20上月被國科會列為「國家核心關鍵技術」，中科院院長李世強日前於立法院答詢表示，CL-20會被運用在所有國軍自製攻擊型無人載具，包括無人艇、無人機等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言