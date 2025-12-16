賴總統1.25兆軍費引爆朝野衝突 李登輝24年前就指出軍費1重點

總統賴清德日前宣布，要投入1.25兆國防預算，引起朝野討論「是否增加軍事預算」，兩方意見爭論不休。對此，資深媒體人黃暐瀚回顧前總統李登輝24年前的談話，發現李登輝曾說過「誰要打中國？根本沒有。為什麼一直增加軍費？」因此黃暐瀚感嘆「24年過去，如今再看，竟無一點違和感，既驚訝，又不勝唏噓」。

黃暐瀚在臉書貼出李登輝接受台視專訪的影片，當時李登輝指出，中國大陸一年的軍事費用都是百分之二十幾、十幾增加，他覺得怪怪的，因為「誰要打中國人？根本沒有」。接著他指出「台灣已經實施自由民主制度」，重點在於怎樣保護老百姓的自由與民主制度，影片最後李登輝強調「絕對不能跟共產主義合作要來統一」。

影片最後李登輝也有點名國民黨，指出他離開黨後，國民黨立場從反共變成聯共，且前總統蔣經國在台灣生活40年，最後也認同自己是台灣人，因此李登輝直言「國民黨簡直把對岸當阿公」，讓他看不懂。

而黃暐瀚指出「最近台灣討論有關增加軍事預算的話題，朝野各異。說真的，如果不是面對外侮與可能的軍事威脅，誰要增加軍費？誰需要增加軍費？」文末他感嘆：「24年過去，如今再看，竟無一點違和感，既驚訝，又不勝唏噓。」