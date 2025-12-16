快訊

福麥連拿HMX、RDX標案 馬文君質疑「先有標案才有授權」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國民黨立委馬文君。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委馬文君。圖／聯合報系資料照片

福麥公司先後取得中科院HMX及軍備局RDX炸藥原料採購案，引發外界質疑。立委馬文君指出，福麥聲明刻意混淆不同標案與授權來源，未正面回應爭議，質疑HMX案恐成取得授權跳板，RDX合約金額與擴充條款更違反常理，要求國防部說清楚。

馬文君表示，福麥去年底才變更營業項目，今年3月即拿下中科院1.2億元HMX採購案，但依中科院長報告，福麥在爭取標案前尚未取得相關輸出許可。她質疑，一家缺乏軍工履歷與實績的公司，難以讓美國軍工大廠平白給予10年台灣獨家代理權，真正被信任的並非福麥，而是中華民國與中科院的官方背書。

馬文君合理推測，福麥正是透過取得中科院HMX標案，藉由官方聲譽提升公司專業形象，才進一步取得美方授權與輸出許可。她也指出，國內並非沒有具經驗、曾參與投標的廠商，卻在該案中「剛好」未投標，質疑HMX標案是否為福麥量身打造，成為銜接後續軍備局RDX合約的關鍵一步。

針對福麥聲明提及RDX原料全球僅中國與印度能輸出，馬文君認為，排除中國後，來源即為印度，該案屬軍備局系統，與中科院HMX不同，自印度進口並不涉及美國輸出許可，無須將美國、中國、印度混為一談，混淆社會大眾視聽。

在合約內容方面，馬文君指出，軍備局RDX案預算8.2億元，實際以5.9億元決標，卻附帶高達8.2億元的擴充合約條款，且在尚未驗證福麥履約與執行能力前即簽訂，明顯違反一般採購慣例，是否合法合規、後續履約是否出問題，值得高度關注。

馬文君最後要求國防部長顧立雄，應公開說明並提供福麥的保險、危險品承運能力、國際海運危險貨物規則（IMDG）申報文件及危險品運輸證明，且須符合美軍規範，以昭公信。

