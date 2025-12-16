國防部：若共軍猝然攻台 各部隊「去中心化」不待命令作戰

中日關係牽動印太區域情勢升高，國防部指出，近期周邊潛在衝突熱點包括東海海域、西太平洋、南海海域以及台海周邊海域等。軍方將依威脅程度開設「國軍應變中心」，假如共軍猝然對台發動攻擊，各部隊將不待命令，在「去中心化」運作指導下，執行作戰任務。

國防部與國安局明日將赴立院外交國防委員會，針對「台海與周邊潛在軍事衝突熱點，情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，國防部在報告中指出，中共持續強化跨軍、兵種訓練，從單純軍事演習轉向常態、多兵種實戰化演練，相關潛在衝突熱點包括東海海域、西太平洋、南海海域以及台海周邊海域等。

國防部指出，中共利用海警船不定期在外離島禁限制水域編隊巡邏、施放空飄汽球或無人機對我情蒐，運用權宜船破壞海纜等，逐步加大對台威脅恫嚇。

同時共軍也常態派遣海、空兵力逾越中線赴我周邊執行所謂的「戰備警巡」及「聯合戰備警巡」，頻次與數量逐年上升，不僅以實際軍事行動壓迫台灣，且結合「灰色地帶」襲擾手段，提高台海周邊衝突風險。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段，並持續與國安會及國安局等跨部會共享情資，同時運用有盟情資交流機制，掌握敵情威脅和觀艦預警徵候。假如中共宣告對台海周邊進行複合式軍事行動時，依令開設「國軍應變中心」，並視敵情威脅程度，提升戰備等級為二級或一級加強戒備，執行立即備戰操演，預防共軍「由演轉戰」威脅。

國防部進一步指出，假如敵軍猝然發起攻擊，各部隊不待命令實施「分散式管制」， 在「去中心化」運作指導下，執行作戰任務。

國防部並預告，面對中共日益增強的灰帶侵擾與挑釁，國軍規劃於明年實施「電腦輔助指揮所演習」及「立即備戰操演」等課目，採階段演習、全面驗證方式，逐步依作戰節奏，確保戰略、作戰及戰術層級單位均能熟稔部隊指揮及戰鬥程序，以達平、戰轉換作戰目標。