新聞眼／軍方忽視標案門檻 顧大律師該管管

國防部長顧立雄上任一年半，首度在公眾面前與立委針鋒相對，強力駁斥外界對「裝修公司包攬炸藥」的質疑，宛如當年的大律師或黨產會主委重現。顧立雄「衝冠一怒」或有其道理，但透過外界監督，國防採購可以更周全。

顧立雄多次重申，對福麥等新投入國防採購領域的業者，只需確認其在流程中各節點，拿得出相關證明與保證金即可，這比限制廠商的人力、資本、過往實績等條件更實用。他並反覆提及，國防部過去廿年都採取如此規定，標榜絕非自己替人開方便之門。

立委們則強調，國防採購的重點應該是「確定拿到所需的東西」，而非抱持「即使毀約也不能損失到我」的自保心態；公共工程會對於參與鉅額採購的廠商，本就設有相關的資格限制，國防部卻長期忽視，不設門檻才是問題。

回顧近年軍方搞砸的標案，確實不難發現上述心態作祟。例如國軍輕型戰術輪車（吉普車）總數超過三千輛，其維保合約卻被一家小公司拿下，果然得標不久就無力履約，在重新開標之前，迫使各單位只得動用「零用錢」修車。

又如蔡政府時代的獵雷艦案，慶富造船廠將造艦款項挪用別處，曝光後公司因此倒閉。海軍當時一再強調，合約內容已確保自身不會有損失。儘管海軍本身躲開金錢糾紛，公股銀行的損失仍然是全民損失；更嚴重的是六艘獵雷艦落空，所帶來的戰力罅隙，至今未聞替代計畫。

另一方面，業者門檻在有心者運用下，也可能變成綁標特定人士的圖利工具。國防部確有必要檢討不合理規定，避免未來再有引人側目的「捷徑」。