國防部報告：若敵猝然攻擊 部隊不待命令去中心化作戰

國防部今天表示，若中共宣告對台海周邊實施複合式軍事行動，將視威脅提升戰備等級、執行立即備戰操演，預防由演轉戰；若敵猝然攻擊，各部隊不待命令實施「分散式管制」，在「去中心化」運作下遂行作戰任務。

立法院外交及國防委員會17日邀請國家安全局長蔡明彥、國防部長顧立雄專案報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點，情勢分析與國軍戰備應變整備情形」、並備質詢，國防部書面報告下午已送抵立法院。

國防部在報告指出，面對中共軍事擴張，印太地區國家感受最為深刻，為應對不穩定局勢發展，各國持續強化多邊軍事協議與防衛能力，國防部亦嚴密監控中共對台軍事行動關鍵預警徵候，評估當前敵軍動態及未來可能行動模式，爭取早期預警、迅速處置，妥慎應對敵猝然「由訓轉演，由演轉戰」企圖。

國防部評估，共軍活動現況與潛在衝突熱點，包括東海海域、西太平洋、南海海域及台海周邊海域。

針對國軍戰備應變整備執行作法，國防部提到，整合各情監偵系統運用多重通資手段，傳遞情資至國軍聯合作戰指揮中心，建立共同作戰圖像並掌握周邊共軍活動。

國防部指出，平時依敵關鍵預警徵候，於突發狀況處置規定訂定各項敵情威脅模式及襲擾類型，以妥適派遣海、空兵力實施應處，以利突發狀況處置。

國防部表示，當中共宣告對台海周邊實施複合式軍事行動時，依令開設「國軍應變中心」，指導作戰層級完成「加強戒備」戰備兵力規劃，並視敵情威脅程度發展，提升戰備等級（二級或一級加強戒備）執行立即備戰操演，指導三軍部隊執行應變任務，預防共軍「由演轉戰」威脅；若敵猝然發起攻擊，各部隊不待命令實施「分散式管制」，在「去中心化」運作指導下遂行作戰任務。

國防部強調，面對中共日益增強的灰色地帶侵擾與挑釁，國軍規劃明年實施「電腦輔助指揮所演習」及「立即備戰操演」等課目，採階段演習、全面驗證方式，逐步依作戰節奏，確保戰略、作戰及戰術層級單位均能熟稔部隊指揮及戰鬥程序，以達平戰轉換作戰目標，確保任務達成。