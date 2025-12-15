陸軍八軍團新任指揮官劉暐欣中將 拜會高市議長康裕成

新任陸軍八軍團指揮官劉暐欣中將12月1日上任，履新後今天首度拜會高雄市議會。議長康裕成表示，高雄是工業重鎮與人口密集城市，防災與國防同等重要，期待軍方與市府、議會的合作更加緊密，持續透過演練與溝通，強化整體防災量能。

八軍團指揮官劉暐欣甫完成花蓮馬太鞍堰塞湖溢流災害救援任務，本月從花防部轉調八軍團，今率幹部拜會高雄市議會，由議長康裕成、議員黃明太等人出面接待。

劉暐欣指出，救災視同作戰，關鍵在於快速判斷、明確編組與即時支援，期盼將在花蓮累積的實戰經驗帶到南部防區，結合地方政府防災體系，讓八軍團在面對天然災害時，能以更快速度、更精準調度投入救援，降低災損、加速復原，以確保市民的生命財產安全。

議長康裕成表示，議會一直都是軍民合作的堅實後盾，持續與八軍團攜手，為高雄市民打造更安全、安心的生活環境。