國安局：美盟強化第一島鏈共同防禦 連動印太安全

國安局今天表示，美盟強化第一島鏈共同防禦，包括加拿大等國家與日菲簽署防務合作協定，提升島鏈共同嚇阻能力，美日菲亦加強協作，在第一島鏈部署反艦導彈打擊網絡；另中共強勢擴權威脅周邊國家安全利益，導致東海、台海、南海安全情勢緊密串聯，印太區域安全高度連動。

立法院外交及國防委員會訂17日邀請國家安全局長蔡明彥、國防部長顧立雄專案報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點，情勢分析與國軍戰備應變整備情形」、並備質詢，國安局書面報告中午已送抵立法院。

國安局在報告中提到「美盟強化第一島鏈共同防禦」，包括加拿大、英國、法國、德國、澳大利亞、紐西蘭已與日、菲簽署防務合作協定，擴大聯演聯巡，提升島鏈共同嚇阻能力；另外，美日菲加強協作，著手在第一島鏈部署反艦導彈打擊網絡。

國安局表示，美軍藉與日菲聯演，將「堤豐」（Typhon） 中程導彈，機動部署至日本山口縣、菲國三描禮士省， 並將「NMESIS」反艦導彈前推至日本沖繩、宮古島、石垣島及菲國巴坦島，日本亦規劃在九州、北海道部署「島嶼防衛」滑翔彈（HVGP），菲國則在呂宋島西部、巴拉望省部署「布拉莫斯」（Brahmos）反艦導彈，相關部署大幅提升美盟對第一島鏈重要海域封控能力。

針對影響評估，國安局認為印太區域的安全將高度連動，中共透過海空武力強勢擴權，不僅威脅周邊國家安全利益，並導致東海、台海、南海安全情勢緊密串聯。美國12月初發布新版「國家安全戰略」，將印太地區定位為全球競爭的優先戰區，並提出「維持關鍵航道開放、強化美軍印太前置部署、盟友共同分擔防務」等3大核心方向。

國安局提到，美軍印太司令帕帕羅（SamuelPaparo）12月7日也強調，此一拒止型防禦構想首重第一島鏈，凸顯美國推促友盟協同提升防衛能量，遏制中共擴張威脅。

國安局表示，今年以來，美、日、英、德、法、澳、義等19個國家及北約、歐盟、G7等多邊機制，已多次公開強調「台海和平穩定重要性」；針對中共對台脅迫，歐盟、德國分別於今年8月及10月首度表示，台海適用「聯合國憲章」禁止使用武力原則，並籲中共身為聯合國安理會常任理事國，應共同維護國際和平，鑒於台海情勢與印太、國際安全息息相關，國際友盟挺台力度持續攀升。

國安局強調，台海安全攸關印太乃至國際繁榮穩定，全球民主友盟積極強化印太經濟與安全部署，透過外交宣示及聯合行動，協助建構第一島鏈防禦體系，共同反制中共軍事擴張，國安局將機先掌握中共軍事動態及印太安全情勢，緊密與國際友盟戰略溝通與情報交流，襄助政府決策及應變整備，提升整體安全韌性及量能。