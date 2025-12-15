國安局：今年共機進入台灣周邊空域數量創新高

快訊

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
12月6日，中共三艘公務船操演的航跡，並未進入其宣稱的台灣灘海域。圖／國安局提供
立院外交國防委員會周三（ 17日）將針對「臺海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，邀請相關單位進行專題報告。依據國安局提前送至立院的書面報告內容指出，到本月15日為止，共機進入台灣周邊空域共有3570次，創下歷年新高，比去年正好高了 500架次。

至於機艦共同執行「聯合戰備警巡」操演，次數為 39 次，其中以7月11日各有4次居冠。國安局判斷，其目的在測試我預警及應對模式，並檢驗台海戰場經營。

此外，中共海警船每月4次侵入金門限制水域編隊巡航，今年僅10月未實施。2 月起不定期侵擾東沙限制水域，12月6日，中共 3 艘公務船「海巡06」、「海巡0802」、「東海救 115」，在台海中線以西水域航行，並執行所謂「執法與搜救演練」。國安局稱，福建海事局對外謬稱，本次演練範圍包括「台灣灘」，然而實際上台灣，實則是刻意混淆海域位置，藉以炒作其對台海擁有「管轄權」。實際上，當天共軍海巡艦艇始終在海峽中線以西活動，航跡根本未達台灣灘。

國安局 台海 海巡

