徐巧芯爆 官兵學無人機得自掏腰包 國防部承諾改善
無人機是近年軍事領域的新寵，政府除了標榜成立「無人機國家隊」，國軍也強調培養無人機操作人力，鼓勵官兵考取證照。不過立委徐巧芯今天質詢指出，各部隊往往逼迫基層官兵，「志願」自掏腰包到外學習操作無人機。對此國防部長顧立雄說，國防部會嚴格禁止這種行為，兩星期內完成清查。
徐巧芯質詢時表示，自己接到許多基層官兵反映，被長官要求去報考無人機學測，不然就要懲處。參謀本部訓練次長郭俊德中將說，國防部沒這樣要求。徐巧芯表示，明面上的確沒有，實質上確實存在。她並當場秀出LINE截圖，顯示八軍團要求官兵自費參訓，學費是20,000元，而且哪些人有報名，長官一目了然；關指部到崇右技術學院的無人機訓練中心，學費23,000元，其中自費10,000元。還有人在臉書專頁「靠北長官2025」留言，宣稱不去報名上無人機課，就會被懲處。
她質疑，國軍希望官兵學習新技能，但要他們自己額外付錢去學習，這是什麼狀況？而且各單位還標準不一？「拜託不要再做這種名為自願，實際就是逼迫。」
陸軍參謀長陳建義中將說，陸軍的無人機都屬一、二類，依法有軍方專長證書即可，不必民間證照。目前不管是循軍售或商售管道採購的無人機，都會包含訓練。因此對於立委所說的狀況，陸軍司令部將去瞭解，如果發現屬實，會嚴格禁止。國防部長顧立雄也承諾，兩星期內完成清查。
