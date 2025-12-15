影／凌濤爆鞋商拿軍火標案批「有恃無恐」 大石律師：已提告妨害名譽

桃園市議員凌濤爆料鞋商「大石」公司拿到2億元軍火標案，質疑該公司從登記新增軍火槍砲品項到拿標案僅花41天，今再批大石「有恃無恐，到處喊告」；大石公司委託律師許雅芬今天下午1時許出示刑事告訴狀受訪指出，上午已至台南地檢署對凌濤提出妨害名譽告訴。

凌濤前天爆料，大石公司去年從鞋業轉作國防軍火生意，金額上看2億元，恐是「福麥2.0」；昨再指出，大石於經濟部登記新增軍火槍砲品項至得標2億元底火標案「僅花了41天」，今他至北檢告發國防部承辦跟經手人員，再批「有這種護航軍火商的部長，難怪大石公司有恃無恐，到處喊告！」

運鞍法律事務所律師許雅芬今天下午1時許，代表大石公司對外界以及社會做出說明，首先第一點，大石公司投標國防部的標案，完全沒有任何違法或違規的情事，所有的一切都是符合政府採購法的規定，這部分今天早上事務所的聲明書裡面已經有詳細記載。

第二點，凌濤先生以及相關人等，以拼湊而且是基於惡意的扭曲，公開發表不實的言論。有心人士也明知道這是不實的，卻大肆配合傳述、渲染，已經嚴重毀損大石公司以及負責人還有相關人的商譽以及名譽，大石公司已經委任她，對凌濤等人提出刑事及民事的起訴。

許雅芬表示，今天上午她已正式向台南地檢署提出告訴，並出示刑事告訴狀指出，裡面詳細的羅列凌濤的不實言論。對於這些不實的、惡意的抹黑、造謠、重傷，大石公司絕對會追究到底，不予寬貸。

第三點要強調的是，言論自由不是無限上綱，身為民意代表也不應該視法律為無物，去惡意中傷他人；基於平衡言論自由跟社會責任，大石公司認為應該要確保社會以及法制的健全運作，所以願意挺身而出，訴諸司法，希望社會大眾跟傳媒不要再以訛傳訛，也危及了國防正規合法的採購事務還有國家的安全。

運鞍法律事務所今天代當事人大石國際股份有限公司，針對凌濤先生及相關人士、傳媒等指控發表聲明則提到：

一、有關大石公司依政府採購法規定投標國防部採購5.56公厘底火案，大石公司完全符合投標須知所定國際貿易業（代碼F401010）投標廠商資格，採購案係財物採購採最低標得標制度，含大石公司共有4家廠商投標，於開標時4家廠商均符合投廠商資格，大石公司標價為最低得標。

大石公司依標案所定契約規範，已經履約完畢，足見大石公司有履約能力並且符合履約規範，並無任何違法或違規情事。