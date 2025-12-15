鞋商得標2億軍火採購案延燒 凌濤告發國防部疑涉貪汙舞弊

快訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導
國民黨桃園市議員凌濤（中）質疑鞋商大石國際得標國防部標案有弊端，今往北檢告發國防部可能涉及軍火採購弊案。圖/ 取自楊智伃臉書。
國民黨桃園市議員凌濤質疑南部鞋商大石公司竟能得標軍火採購，今天上午前往台北地檢署，告發國防部相關經辦及人員涉犯貪汙罪及刑法圖利罪，要求檢調單位徹查弊案；被指控的大石與福麥國際也透過律師發出聲明，大石國際更指凌濤散布不實言論，將提出刑民事告訴。

凌濤指出，經營販售皮鞋、運動鞋的大石國際股份有限公司，去年投標國防部「5.56公厘底火」標案，竟能得標，一家廠商從商業變更登記到得標新台幣2億元軍火案，前後僅花41天時間，中間審核機制蒙上疑雲，他認為軍購案存在太多巧合，檢調應徹查。

另外，國民黨立委王鴻薇威與凌濤等人近日質疑，沒有軍事背景的福麥國際公司，為何卻能標下國防部5.9億元的炸藥採購案？質疑「台南軍火商」與執政黨高層關係友好。福麥公司昨發三點聲明指出，負責人與家人都無黨職，更不認識賴清德總統，強調絕對有履約能力。

大石國際透律師過發聲明，指公司依政府採購法規定投標國防部採購5.56公厘底火案，完全符合投標須知所訂國際貿易業資格，大石公司得標且已履約完畢，並無任何違法或違規情事，凌濤公開發表不實言論，將對凌濤及相關人提出刑、民事告訴。

凌濤認為在投標、決標、履約中間可能涉及不法，今天與國民黨前後任發言人楊智伃、鄧凱勛，共同赴北檢告發國防部相關承辦手人員涉及舞弊，呼籲檢調能徹查，不要讓國防預算門戶洞開。

國防部 凌濤 國民黨

