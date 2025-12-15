賣鞋商大石國際得標2億元軍火案 凌濤楊智伃赴北檢告發國防部

桃園市議員凌濤爆料鞋商「大石」公司拿到兩2億元軍火標案，昨再質疑該公司從登記新增軍火槍砲品項到拿標案僅花41天，根本是軍火商業奇蹟；大石公司今發聲明對凌濤及相關人等提告。凌濤今與前發言人楊智伃、鄧凱勛赴北檢告發國防部，盼檢調深入調查。

楊智伃指出，被外界質疑的福麥、大石，不好好說明，竟然還敢發獨家聲明對嗆？國防部的閃避說詞更讓民眾無法接受，「台南軍火幫」究竟是台灣產業奇蹟、跨界隱形冠軍的台南之光，還是又一起系統性弊案？請檢調不要因為他們在台南、後台硬，而怠忽社會應有的正義。

楊智伃說，他們支持國防、支持合理的國防預算，但人民看到的，卻是一次又一次令人失望的現實。潛艦的海測不斷延宕，付了錢卻遲遲無法完整交貨，從奢侈礦泉水、豪華座椅，到如今再爆出的軍火採購疑雲，國防預算真的用在提升戰力上了嗎？

楊智伃說，近期浮上檯面的國防軍購案「大石」、「福麥」爭議，更是鬼影重重。細看這些案件，竟出現一連串令人細思極恐的共同點，包括公司地址都在台南；承攬軍火標案前，幾乎沒有任何軍品進出口紀錄；驚人的跨界轉型，裝修馬桶的、賣鞋的，一夕之間成為進出口炸藥、槍械的軍火商；去年5月20日後才變更營業項目；短短一年內完成跨界、卻能接下國防部動輒上億的標案。

楊智伃質疑，如果沒有任何弊案疑雲，2024年的台南，簡直是被某種神仙眷顧。從默默無聞到一年內承攬數億軍火標案，這樣的「台南軍火幫、傳產轉型奇蹟」，理應被寫進教科書、讓全世界學習其「企業精神」。

她指出，過往不管是資本額200萬元小吃店承攬16.5億元的快篩案、或是50萬元資本額一人超思公司，承攬超過5億的雞蛋案，大家都歷歷在目。尤其「超思雞蛋案」政府第一時間義正嚴辭的護航，當時農業部前部長陳吉仲聲稱「超思有強大的資金調度能力」來證明其適當性，結果全案偵結後主嫌遭詐欺取財求刑，狠狠打臉民進黨政府。

楊智伃說，今天，國防部長顧立雄一模一樣惱羞成怒的護航嘴臉，面對質疑毫無反省之意。他們依法善盡在野黨的監督責任，赴北檢告發國防部，期盼檢調能儘速介入調查，還給社會一個清楚的交代，也還給人民最基本的公平、正義與真相。