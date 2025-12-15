快訊

盲眼浪貓靠撿死魚度日 釣客出手相救「300天逆轉命運」重見光明

鴻璋茶行5年攬1800萬公部門標案 負責人：曾從事電腦業十餘年

無貓熊的日子將至 日本人：沒必要花鉅額公帑在「人質」身上

聽新聞
0:00 / 0:00

遭影射與福麥5.9億元採購案有連結 台南市議長斥：不實指控已提告

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市議長邱莉莉、服務處秘書陳明才日前也被網友質疑與李家有往來，陳前往警局提告妨害名譽，警方已陸續傳喚約談網友。圖／取自議長邱莉莉臉書
台南市議長邱莉莉、服務處秘書陳明才日前也被網友質疑與李家有往來，陳前往警局提告妨害名譽，警方已陸續傳喚約談網友。圖／取自議長邱莉莉臉書

針對外界質疑福麥公司相關背景，福麥公司昨聲明，公司現任負責人李文慶、前任負責人李淑玲及其家人並不認識賴清德總統，並非「賴友友」；台南市議長邱莉莉、服務處秘書陳明才日前也被網友質疑與李家有往來，陳到警局提告妨害名譽，警方已傳喚約談網友到案。

台南市福麥國際室內裝修公司承攬國防部5.9億元炸藥採購案，引發外界質疑，公司昨發出聲明，強調得標過程禁得起檢驗，具備履約能力，且在賴總統任內及其擔任台南市長任內，均未曾有過任何接觸；若未來有任何不實指控、錯誤報導或不實訊息，將依法追究相關法律責任。

有網友也在臉書製圖質疑李文慶、李淑玲與台南市議長邱莉莉服務處秘書陳明才有關係，因此連結到邱莉莉；邱莉莉在本月12日在臉書指出，網友所說是不實指控，請勿轉傳，網路對她跟服務處同仁的栽贓抹黑，已經完成蒐證並進行提告，請勿散佈轉傳。

陳明才於於12日深夜至台南市警第六分局金華派出所提告妨害名譽，報案內容指出，陳明才發現遭 FACEBOOK 多名網友散播分享不實文章及圖片，故至所提出加重誹謗告訴；分局這二天陸續傳喚約談網友，有人已到案、也有人用假名，警方也請刑事局聯繫meta公司，全案偵辦中。

台南市議長邱莉莉、服務處秘書陳明才日前也被網友質疑與李家有往來，陳前往警局提告妨害名譽，警方已陸續傳喚約談網友。圖／取自議長邱莉莉臉書
台南市議長邱莉莉、服務處秘書陳明才日前也被網友質疑與李家有往來，陳前往警局提告妨害名譽，警方已陸續傳喚約談網友。圖／取自議長邱莉莉臉書

邱莉莉

延伸閱讀

影／福麥承攬國防部炸藥採購案惹議 顧立雄：不實指控

台南室內裝修承攬國防火藥採購案引爭議 福麥神隱多天發聲了

【重磅快評】拉和成當擋箭牌？智商才是國安團隊最大危機

全包辦？裝修商得標炸藥採購案 網揪同地址衛廚商兼營「槍砲彈藥輸入」

相關新聞

鴻璋茶行5年攬1800萬公部門標案 負責人釋疑：曾從事電腦業十餘年

高雄鴻璋茶業有限公司遭爆資本額僅10萬元，卻在過去5年拿下國防部、立法院及警政單位逾1800萬元的資訊設備標案，被戲稱「...

賣鞋商大石國際得標2億元軍火案 凌濤楊智伃赴北檢告發國防部

桃園市議員凌濤爆料鞋商「大石」公司拿到兩2億元軍火標案，昨再質疑該公司從登記新增軍火槍砲品項到拿標案僅花41天，根本是軍...

再爆茶葉公司標到國防部伺服器標案 王鴻薇：維護方法是泡茶嗎？

台南室內裝修業者「福麥」承攬國防火藥採購，引發各界質疑，國民黨立委王鴻薇、羅智強今早開記者會再爆，有茶葉公司得標涉機敏的...

凌濤批福麥2.0軍火商奇蹟 大石公司聲明：委託律師提刑民事訴訟

桃園市議員凌濤爆料鞋商「大石」公司拿到兩億元軍火標案，他昨再質疑該公司從登記新增軍火槍砲品項到拿標案，僅花41天，根本是...

顧立雄證實援贈「死神」無人機沒了 但非美方「由贈改賣」

美國拜登政府時期，以總統撥款權（PDA）軍援我國4架MQ-9A「死神」無人機；有知情者表示，在川普重回白宮之後，政策變為...

徐巧芯爆 官兵學無人機得自掏腰包 國防部承諾改善

無人機是近年軍事領域的新寵，政府除了標榜成立「無人機國家隊」，國軍也強調培養無人機操作人力，鼓勵官兵考取證照。不過立委徐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。