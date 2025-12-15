遭影射與福麥5.9億元採購案有連結 台南市議長斥：不實指控已提告

針對外界質疑福麥公司相關背景，福麥公司昨聲明，公司現任負責人李文慶、前任負責人李淑玲及其家人並不認識賴清德總統，並非「賴友友」；台南市議長邱莉莉、服務處秘書陳明才日前也被網友質疑與李家有往來，陳到警局提告妨害名譽，警方已傳喚約談網友到案。

台南市福麥國際室內裝修公司承攬國防部5.9億元炸藥採購案，引發外界質疑，公司昨發出聲明，強調得標過程禁得起檢驗，具備履約能力，且在賴總統任內及其擔任台南市長任內，均未曾有過任何接觸；若未來有任何不實指控、錯誤報導或不實訊息，將依法追究相關法律責任。

有網友也在臉書製圖質疑李文慶、李淑玲與台南市議長邱莉莉服務處秘書陳明才有關係，因此連結到邱莉莉；邱莉莉在本月12日在臉書指出，網友所說是不實指控，請勿轉傳，網路對她跟服務處同仁的栽贓抹黑，已經完成蒐證並進行提告，請勿散佈轉傳。