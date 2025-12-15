國防弊案藍爆料 綠批破壞民間投入國防

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對國民黨近來頻爆料國防採購弊案，民進黨也召開記者會反擊。（直播截圖）
國民黨透過惡意爆料，讓民間廠商不敢參與國防標案，是破壞台灣安全！」綠委鍾佳濱、吳思瑤、陳培瑜與沈伯洋等人針對藍營陸續爆料國防採購弊案，15日召開記者會反擊說，民間廠商跨領域投入國防是常態，如今政府要擴大國防自主，藍委就用惡意爆料混淆視聽，應停止相關行為。

國防自主應開放參與

近來國民黨民代，包括立委王鴻薇、市議員凌濤分別爆料福麥、大石與鴻璋等公司，資本額過小或過去非從事相關產業，但卻獲得大量國防標案，引發外界質疑。

對此，民進黨團急召開記者會澄清，民進黨立委吳思瑤說，立委過去也並非都是政治工作者出身，而是經過選舉檢驗選上，並在位置上發揮專業，過去非相關產業不該影響廠商後續投入國防。

「國防自主就是要開放參與，打造更多元的國防供應鏈！」吳思瑤強調，現有採購制度已有防弊，但同時也要兼顧興利，只要有國際原廠輸出許可，符合公平競爭，資格沒問題後就檢驗履約能力，若有違法，採購法標規上有處罰，司法機關也可移送。

且跨界軍工如今已是國際趨勢，韓國、奧地利都有廠商成功跨業，不該將跨業發展打成不法採購。

逼廠商不敢與政府合作

民進黨立委沈伯洋則指出，韓國的韓華集團過去是發展百貨與保險產業，如今卻是自走砲最重要出口商，且他質詢國防部長顧立雄時，還發現有些案件甚至是廠商太少，第二次才有廠商得標，這顯示我國民間參與國防的力道應該更大，可如今國民黨盼透過爆料，讓民間廠商不敢與政府合作，若合作就查水表，「這才是白色恐怖」。

「國民黨藉由打弊，實際上是要阻止國防發展！」民進黨立委陳培瑜不滿指出，國民黨立委要爆料或提告就要拿出證據，若無視機敏原則，讓國防部被迫將敏感資訊公開說明，恐成為安全漏洞。

