藍委質疑採購弊案 顧立雄：貨驗過才會付款

「國防部標案都有採購流程，貨到、品質沒問題才會付款，若廠商違約可解約，沒收保證金！」國防部長顧立雄15日面對藍委賴士葆對近來國防採購案的質疑如此回答。但賴士葆提醒，過去風電、快篩與雞蛋都有爆發類似弊案，廠商透過標案不當獲利，國防部要避免如此情況。

立法院外交及國防委員會15日邀國防部長顧立雄報告「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」並備質詢。國民黨立委賴士葆質疑，民眾擔心近日國防標案會像過去小吃店標快篩、超思雞蛋案一樣，廠商在拿到標案合約後，跟銀行貸款進行買空賣空的套利手段，很難不讓外界有質疑。

標案對廠商風險較大

「資本額1千萬的公司，如何付4千萬的履約保證金？」賴士葆針對福麥公司的標案保證金價格如此詢問，顧立雄則表示，國防部在乎的是廠商付得出履約保證金，若廠商無法履約，當然會沒收，且後續可能會解約、停權等，其實對廠商風險更大，廠商在接標案前應會審慎評估。

顧立雄強調，國防部若看到貨、檢驗品質沒有問題，標案當然就可以通過，國防部其實在其中沒有風險，廠商若沒有外國或授權廠商的輸出許可證明，就會用上述的方式處理。但國民黨立委吳宗憲擔心，過去很多政府標案，接案的空殼公司都用惡性倒閉全身而退，國防部應加強監督。

【更多精采內容，詳見 】