快訊

盲眼浪貓靠撿死魚度日 釣客出手相救「300天逆轉命運」重見光明

鴻璋茶行5年攬1800萬公部門標案 負責人：曾從事電腦業十餘年

無貓熊的日子將至 日本人：沒必要花鉅額公帑在「人質」身上

藍委質疑採購弊案 顧立雄：貨驗過才會付款

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國防部長顧立雄強調，若看到貨、品質沒問題，廠商符合程序，標案自然沒有問題。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國防部長顧立雄強調，若看到貨、品質沒問題，廠商符合程序，標案自然沒有問題。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

國防部標案都有採購流程，貨到、品質沒問題才會付款，若廠商違約可解約，沒收保證金！」國防部長顧立雄15日面對藍委賴士葆對近來國防採購案的質疑如此回答。但賴士葆提醒，過去風電、快篩與雞蛋都有爆發類似弊案，廠商透過標案不當獲利，國防部要避免如此情況。

立法院外交及國防委員會15日邀國防部長顧立雄報告「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」並備質詢。國民黨立委賴士葆質疑，民眾擔心近日國防標案會像過去小吃店標快篩、超思雞蛋案一樣，廠商在拿到標案合約後，跟銀行貸款進行買空賣空的套利手段，很難不讓外界有質疑。

標案對廠商風險較大

「資本額1千萬的公司，如何付4千萬的履約保證金？」賴士葆針對福麥公司的標案保證金價格如此詢問，顧立雄則表示，國防部在乎的是廠商付得出履約保證金，若廠商無法履約，當然會沒收，且後續可能會解約、停權等，其實對廠商風險更大，廠商在接標案前應會審慎評估。

顧立雄強調，國防部若看到貨、檢驗品質沒有問題，標案當然就可以通過，國防部其實在其中沒有風險，廠商若沒有外國或授權廠商的輸出許可證明，就會用上述的方式處理。但國民黨立委吳宗憲擔心，過去很多政府標案，接案的空殼公司都用惡性倒閉全身而退，國防部應加強監督。

【更多精采內容，詳見

國防部 標案 賴士葆

延伸閱讀

影／不需管得標廠商資本額與名稱？藍委：國防部不怕被滲透嗎

影／福麥承攬國防部炸藥採購案惹議 顧立雄：不實指控

顧立雄激動：包商只要符合規定 我不需要管名字與地址

5.9億炸藥標案 凌濤：賴清德總統把顧立雄當防火牆

相關新聞

鴻璋茶行5年攬1800萬公部門標案 負責人釋疑：曾從事電腦業十餘年

高雄鴻璋茶業有限公司遭爆資本額僅10萬元，卻在過去5年拿下國防部、立法院及警政單位逾1800萬元的資訊設備標案，被戲稱「...

賣鞋商大石國際得標2億元軍火案 凌濤楊智伃赴北檢告發國防部

桃園市議員凌濤爆料鞋商「大石」公司拿到兩2億元軍火標案，昨再質疑該公司從登記新增軍火槍砲品項到拿標案僅花41天，根本是軍...

再爆茶葉公司標到國防部伺服器標案 王鴻薇：維護方法是泡茶嗎？

台南室內裝修業者「福麥」承攬國防火藥採購，引發各界質疑，國民黨立委王鴻薇、羅智強今早開記者會再爆，有茶葉公司得標涉機敏的...

凌濤批福麥2.0軍火商奇蹟 大石公司聲明：委託律師提刑民事訴訟

桃園市議員凌濤爆料鞋商「大石」公司拿到兩億元軍火標案，他昨再質疑該公司從登記新增軍火槍砲品項到拿標案，僅花41天，根本是...

顧立雄證實援贈「死神」無人機沒了 但非美方「由贈改賣」

美國拜登政府時期，以總統撥款權（PDA）軍援我國4架MQ-9A「死神」無人機；有知情者表示，在川普重回白宮之後，政策變為...

徐巧芯爆 官兵學無人機得自掏腰包 國防部承諾改善

無人機是近年軍事領域的新寵，政府除了標榜成立「無人機國家隊」，國軍也強調培養無人機操作人力，鼓勵官兵考取證照。不過立委徐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。