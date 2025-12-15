茶葉公司做國防資安 藍委再踢爆標案醜聞

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
藍委王鴻薇15日於記者會爆料，又有小資本額廠商獲得國防部大標案。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
「資本額10萬元的茶葉公司，竟然能接國防部涉及機密的標案，太過離譜，應該徹查！」藍委王鴻薇15日於記者會爆料，又有鴻璋茶業涉及國防部標案採購詐騙，近10年每年平均得標千萬，且早已前科累累卻仍於今年拿到標案。藍委羅智強痛批，賴政府如今態度愈來愈強硬，就是怕這些醜事見光，因此不願面對國會監督。

廠商連拿10年標案

國民黨立委王鴻薇表示，鴻璋茶業公司前負責人黃鴻鈞，至少涉及三起偽造廠商資格投標，也有被告判刑紀錄，但這樣的廠商非但沒有進入黑名單，今年又得標國防部標案，統計下來近10年平均每年得標1000萬元，且至少涉及9件國防部相關標案，為何這樣還能持續得標政府標案？政府採購顯然有極大的問題。

「該廠商還騙到立法院來了，還告立法院長韓國瑜失敗！」王鴻薇痛批，韓院長上任後，該廠商在立法院的標案被抓包偽造資格，拒絕給付後，「鴻璋茶業」竟提告韓院長，最後敗訴收場。而且此廠商更有多次偽造廠商資格投標紀錄，包括法務部等機關，相關判決依然是敗訴，顯示早已劣跡斑斑。

批賴卓逃避監督

王鴻薇更質疑，查閱同址黃鴻鈞負責人的公司，國防相關標案紀錄，還有得標107年度，由國防部海軍司令部的海軍左營後勤支援指揮部公開招標，「聯合對抗戰術模擬系統電腦兵棋系統維護乙項」案，這種偽造資格的劣質廠商，資本額僅10萬元的茶葉公司，過去連兵推系統都可以得標維護，是把國防當開玩笑嗎？

「這些見不得人的事情，總統賴清德敢面對嗎？」國民黨團書記長羅智強痛批，賴總統與行政院長卓榮泰如今採取愈來愈強硬的手段杯葛立法院，賴總統甚至不願到國會國情報告，並接受備詢，就是擔心被在野黨立委質詢，追問到相關問題時回答不出來，無法接受檢驗，他呼籲應全面徹查相關案件。

當然要檢視資本額

稍早，國防部長顧立雄在備詢前，面對媒體詢問一系列標案疑似有弊端的問題時，忍不住激動說：「國防部對類似的採購案，過去20年都是同樣的規定。只要廠商有資格從事國際貿易，能夠取得產地國輸出許可，按規定繳納押標金與履約保證金，產品品質經得起檢驗，我們不需要去管公司叫什麼名字，不需要管它登記在什麼地方！」

但王鴻薇反痛批，資本額代表公司承接標案的能力，且過去長期出現原本從事鞋業、裝修、賣馬桶的廠商都能接軍火生意，這難道不用管嗎？國防部長顧立雄可以這麼隨便表態嗎？

