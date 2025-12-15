鴻璋茶行5年攬1800萬公部門標案 負責人釋疑：曾從事電腦業十餘年

高雄鴻璋茶業有限公司遭爆資本額僅10萬元，卻在過去5年拿下國防部、立法院及警政單位逾1800萬元的資訊設備標案，被戲稱「被茶葉耽誤的資訊天才」。業者澄清，他是資管本科系出身，擁上百張專業證照，是名副其實「斜槓青年」，絕無特權介入。

民眾黨台南市黨部北區主任、黨代表江明宗在臉書貼文指「政府採購案總是有許多勵志故事」，點名高雄鴻璋茶業僅10萬元資本額，並列出鴻璋過去5年得標16案，總金額約1800萬元，承攬單位遍及中央與地方，包括國防部海軍司令部伺服器維護、嘉義市警局數位證物系統、台南地檢署與高雄地院電腦維護等。

「不要被名字騙了，它其實是被茶葉耽誤的資訊天才！」江明宗說，他持續整理政府標案資料，因最近國防部爆出資本額小但得標案累積金額大，看到這家茶業行的案例很「勵志」因而提出疑問，自己從事資訊工作20年都自嘆不如，「這個政府非常照顧年輕人，只是我剛好沒被照顧到，明明我手上有台灣民眾黨黨證啊？」

記者走訪鴻璋茶業位於三民區的舊址，僅黃姓老翁居住，他證實原負責人為他的孫子，從事電腦業10餘年，現遷至鹽埕區，孫子曾提及「負責保養市議會電腦」，且與市府關係良好，但對孫子經營茶業並不知情。高雄市茶葉商業同業公會則證實，鴻璋並未加入公會。

針對外界質疑，鴻璋現任負責人林姓女子與合夥人黃男受訪時大呼冤枉。林女解釋，兩人大學均主修資訊管理，畢業後創業經營茶葉批發，同時持續精進資訊本業。她強調，公司營業登記載明電腦設備項目，投標資格完全合法，是憑藉考取的上百張證照與專業規畫才獲青睞。

黃男則駁斥「暴利」傳聞，指出1800萬元分散於5年及多個標案，扣除設備汰換與維護的人力成本，利潤相當微薄，甚至偶有賠錢服務的情況，持續投標純粹是希望學以致用。