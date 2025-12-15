綠：國防採購若有不法歡迎檢舉 別對廠商貼標籤打擊國防自主

國民黨立委王鴻薇今天披露資本額十萬、有詐欺案底的茶葉公司竟能得標國安採購，引發議論。民進黨團政策會執行長、立委吳思瑤指出，國防產業開放參與，有任何不法歡迎檢舉提告，不要汙名化依法採購的國防自主項目，對民間廠商貼標籤，打擊台灣國防自主。

福麥國際室內裝修承攬國防部5.9億元炸藥採購引發軒然大波，王鴻薇今再質疑，2022年國防部海軍司令部伺服器標案及維護標案，內容涉資安與國安業務，竟由資本額僅十萬的鴻璋茶業得標，且該公司前負責人黃鴻鈞至少涉3起偽造廠商資格投標，也有被告判刑紀錄。

針對在野連日質疑，民進黨團今天舉行「國民黨惡意爆料打擊採購，破壞國防自主記者會」。

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，若公司依法依規投標，縱使營業項目一般人難以理解，也不構成違規、指控材料，若王鴻薇有採購涉黑箱不法的證據，支持檢調深入調查、行政機關依法終止合約；不要打著揭弊之名妨礙台灣國防自主，影響我國軍工產業非紅供應鏈成形。

民進黨團政策會執行長、立委吳思瑤指出，國防自主須開放參與，且採購制度要兼具防弊與興利，先檢視廠商是否取得國際原廠的輸出許可，資格符合後再檢驗履約能力，若有不法將有行政處罰、司法調查，更鼓勵各方檢舉，且跨界軍工是國際趨勢，為何被打成不法？

她舉例，台灣和成公司（HCG），奧地利施華洛世奇（Swarovski），也是從本業投入軍工產業，美國的強鹿集團、韓國的韓華集團，都是跨界軍工國際標竿，顯然這是國際趨勢，請在野黨停止來路不明的惡意爆料。

民進黨團副幹事長沈伯洋批評，國民黨每天擠壓牙膏式爆料，是欺負國人不了解軍事，利用資訊落差在造謠；國民黨團總召傅崐萁曾說「我要讓民進黨找不到人來做官」。如今是要讓台灣廠商出現寒蟬效應，不敢跟政府合作，不然就被查水表，意圖癱瘓國防，跟台灣作對。