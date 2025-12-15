凌濤批福麥2.0軍火商奇蹟 大石公司聲明：委託律師提刑民事訴訟

桃園市議員凌濤爆料鞋商「大石」公司拿到兩億元軍火標案，他昨再質疑該公司從登記新增軍火槍砲品項到拿標案，僅花41天，根本是軍火商業奇蹟；大石公司今委託律師許雅芬發表聲明指出，將對凌濤及相關人等提出刑事訴訟及民事起訴，以捍衛公司及其相關人員權益。

運鞍法律事務所今天代當事人大石國際股份有限公司，針對凌濤先生及相關人士、傳媒等指控，發表聲明：

一、有關大石公司依政府採購法規定投標國防部採購5.56公厘底火案，大石公司完全符合投標須知所定國際貿易業（代碼F401010）投標廠商資格，採購案係財物採購採最低標得標制度，含大石公司共有4家廠商投標，於開標時4家廠商均符合投廠商資格，大石公司標價為最低得標。

大石公司依標案所定契約規範，已經履約完畢，足見大石公司有履約能力並且符合履約規範，並無任何違法或違規情事。

二、凌濤先生以其個人拼湊刻意扭曲惡意，於其個人臉書、媒體公開發表散布不實言論，有心人士明知不實竟刻意配合傳述渲染，均已嚴重毀損大石公司及其負責人等人之商譽及名譽，大石公司已委任律師許雅芬對凌濤及相關人等提出刑事訴訟及民事起訴，以捍衛大石公司及其相關人員之權益。

三、言論自由不是無限上綱，身為民意代表不應視法律為無物，惡意中傷他人，大石公司基於平衡言論自由與社會責任，為確保社會及法治健全運作，願挺身而出訴諸司法，望社會大眾及傳媒勿再以訛傳訛，危及國防正規合法之採購事務及國家安全！特此聲明。

凌濤前天爆料，大石公司過去以鞋業生意為主，去年中旬轉作國防軍火生意，金額上看2億元，恐是「福麥2.0」；昨再指出，大石在2024年6月6日於經濟部登記新增軍火槍砲品項，同年7月17日得標兩億元底火標案，「僅花了41天」，到底是中間有沒有軍火牽勾仔穿梭、還是更深層的與高層有任何關係？