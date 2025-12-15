影／不需管得標廠商資本額與名稱？藍委：國防部不怕被滲透嗎

快訊

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇（左）、羅智強（右）今天舉行記者會，反駁國防部不需注意得標廠商的資本額與名稱，要求國防部長顧立雄應立即嚴查採購過程是否違法。記者潘俊宏／攝影
外界質疑國防採購案由變更營業項目的小資本額公司得標，國防部長顧立雄今早對此表示，國防部招標完全依照採購法，我需要管這個公司叫什麼名字，或資本額是多少嗎？強調國防部絕對經得起檢驗。國民黨立委王鴻薇、羅智強隨後反駁，國防部難道不會質疑一家資本額很少的公司，營業項目改一下就有能力執行標案嗎？國防部就不怕被滲透嗎？

王鴻薇今天舉行記者會表示，111年國防部海軍司令部伺服器標案及維護標案，因為具敏感性且涉及資安與國安業務範疇的國安採購案，由一間位於高雄、資本額十萬的鴻璋茶葉公司得標，而且該公司有涉及多起詐欺的司法案件，該公司前負責人黃鴻鈞也有被告判刑紀錄，像這樣的廠商據統計下來，近10年平均每年得標1000萬的標案，其中至少涉及9件國防部相關標案。

王鴻薇說，這家公司有多次涉及偽造廠商資格投標，其中包括立法院、台南藝術大學、法務部等機關的標案都涉及，更背法務部提告詐欺並判刑確定，為何這樣的廠商不但沒有列入黑名單，還可以繼續得標政府標案，顯然政府採購過程有很大問題，是否有藏汙納垢，都需要國防部長顧立雄去詳細查明。

