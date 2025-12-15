快訊

北市清潔隊員「1對3」殺2人 辯國民法官開庭在睡覺仍判24年定讞

判決書855頁…黎智英勾結外國勢力等3罪全部成立 判刑日待訂

任我政務顧問 陸宣布制裁日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂

美參議院通過「豪豬法案」 促盟國向台移轉軍事裝備

中央社／ 華盛頓14日專電

美國聯邦參議院日前一致通過「豪豬法案」，包括修正「武器出口管制法」，將台灣納入適用較短認證與通報期限的接受國名單，並加速盟友向台灣移轉軍事裝備的許可程序。「台灣人公共事務會」呼籲眾議院也迅速採取行動。

「豪豬法案」（PORCUPINE Act）全名為「為區域同伴提供險惡環境下的升級保護」（Providing OurRegional Companions Upgraded Protection in NefariousEnvironments Act，依起首字母簡稱為PORCUPINEAct）；參議院於11日一致通過。

這項法案主要是修正美國「武器出口管制法」（Arms Export Control Act），將台灣納入適用較短認證及通報期限的接受國名單，並加速盟友向台灣移轉軍事裝備的許可程序。

法案讓台灣與北大西洋公約組織（NATO）、日本、澳洲、韓國、以色列及紐西蘭，也就是「北約+」（NATO Plus）的成員享有同等軍售待遇。

法案並寫道，法案生效90天內，美國國務卿應針對NATO成員國和日本、澳洲、韓國、紐西蘭或以色列向台灣進行國防物資及服務第三方移轉，建立加速決策程序的可行性進行評估。

倡議組織台灣人公共事務會（FAPA）今天發布新聞稿表示，這項法案展現了參議院對台灣堅定不移的支持，並消除對台軍備交付的關鍵官僚障礙，確保台灣維持嚇阻中國入侵所需的必要能力。

FAPA指出，這項法案不僅有助加快美國對台軍售的交付，也建立一項機制，促進北約及「北約+」國家向台灣進行美製防衛物資的第三方移轉，擴大可支持的聯盟。

FAPA長期倡議爭取此項「北約+」地位，以解決美國對台軍售積壓問題，並使美台安全夥伴關係現代化。

FAPA總會會長林素梅表示，今年年初以來，FAPA就與法案主要提案人、共和黨籍參議員芮基茲（PeteRicketts）的辦公室密切合作，共同推動。「這項法案亦是我們的首要立法優先事項之一」。

參議院通過這項法案之後，FAPA表示，將把這股支持與氣勢帶進眾議院，確保「豪豬法案」順利完成立法並成為法律。

美國國會法案必須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才算完成立法程序。

FAPA位於華府總部的工作人員多年來積極走訪國會山莊，使台灣議題在美國國會獲得高度重視與廣泛支持。

法案 美國 對台

延伸閱讀

香港壹傳媒集團創辦人黎智英觸犯國安法案 今早10時將宣判

法案不副署、不公布 學者盼再試院際協調

府院評估不副署爭議法案 蘇巧慧：支持行政院窮盡憲政手段

美新版國防授權法案 要求公開揭露中共高層財富狀況

相關新聞

顧立雄證實援贈「死神」無人機沒了 但非美方「由贈改賣」

美國拜登政府時期，以總統撥款權（PDA）軍援我國4架MQ-9A「死神」無人機；有知情者表示，在川普重回白宮之後，政策變為...

顧立雄激動：包商只要符合規定 我不需要管名字與地址

針對福麥公司承攬國軍炸藥採購案，立院外交國防委員會今天安排國防部進行專案報告。國防部長顧立雄有備而來，會前接受媒體訪問時...

影／不需管得標廠商資本額與名稱？藍委：國防部不怕被滲透嗎

外界質疑國防採購案由變更營業項目的小資本額公司得標，國防部長顧立雄今早對此表示，國防部招標完全依照採購法，我需要管這個公...

空軍：F-16加裝防撞系統 預計2027年完成

日前空軍一架單座F-16AM戰機（F-16V Block20）在飛行訓練時，飛行員在急轉彎時因為G力過大而昏迷，導致飛機...

影／福麥承攬國防部炸藥採購案惹議 顧立雄：不實指控

針對國防部炸藥採購案，由福麥公司承攬，該公司背景為室內裝修惹議，國防部長顧立雄表示不實指控會讓取得戰備物資更加困難。

陸「白菜價」高超音速飛彈顛覆全球 小國也能滅美艦

大陸「白菜價」飛彈成本只要10萬美元，完全顛覆軍售市場，在不對稱的生存戰中，給了中小國家甚至地區武裝力量可以挑戰美國航艦威權的底氣。美國的智庫已經緊急推演，這種便宜飛彈大規模擴散之後的可能狀況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。