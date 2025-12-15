空軍：F-16加裝防撞系統 預計2027年完成

大陸「白菜價」飛彈成本只要10萬美元，完全顛覆軍售市場，在不對稱的生存戰中，給了中小國家甚至地區武裝力量可以挑戰美國航艦威權的底氣。美國的智庫已經緊急推演，這種便宜飛彈大規模擴散之後的可能狀況。

2025-12-15 07:30