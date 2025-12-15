聽新聞
空軍：F-16加裝防撞系統 預計2027年完成
日前空軍一架單座F-16AM戰機（F-16V Block20）在飛行訓練時，飛行員在急轉彎時因為G力過大而昏迷，導致飛機快速下墜，所幸在飛機撞地之前恢復意識，重新控制飛機，人機無恙。但外界也驚覺，軍方早在2018年6月吳彥霆少校撞山殉職後表示，F-16機隊要加裝自動防撞系統（Auto GCAS），如今卻還沒有裝上飛機。對此，空軍參謀長李慶然中將答覆立委徐巧芯質詢時表示，全案預計將於2027年完成。
李慶然說：2018年8月就和美軍開始談，當時美軍自己也沒有這裝備，大概今年才完成飛測。因為需要系統結合，每個國家的飛機規格都不一樣。國軍F-16機隊的機身布線作業，目前已經130架，預計明年4月全部完成。但最後一階段的工程還無法做，因為軟體升級還沒有完成。預計2026年陸續開始安裝，2027年可以完成。
