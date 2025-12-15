快訊

空軍：F-16加裝防撞系統 預計2027年完成

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
空軍表示，F-16戰機預計將於民國116年具備自動防撞（Auto GCAS）能力。圖／國防部檔案照
空軍表示,F-16戰機預計將於民國116年具備自動防撞(Auto GCAS)能力。圖/國防部檔案照

日前空軍一架單座F-16AM戰機（F-16V Block20）在飛行訓練時，飛行員在急轉彎時因為G力過大而昏迷，導致飛機快速下墜，所幸在飛機撞地之前恢復意識，重新控制飛機，人機無恙。但外界也驚覺，軍方早在2018年6月吳彥霆少校撞山殉職後表示，F-16機隊要加裝自動防撞系統（Auto GCAS），如今卻還沒有裝上飛機。對此，空軍參謀長李慶然中將答覆立委徐巧芯質詢時表示，全案預計將於2027年完成。

李慶然說：2018年8月就和美軍開始談，當時美軍自己也沒有這裝備，大概今年才完成飛測。因為需要系統結合，每個國家的飛機規格都不一樣。國軍F-16機隊的機身布線作業，目前已經130架，預計明年4月全部完成。但最後一階段的工程還無法做，因為軟體升級還沒有完成。預計2026年陸續開始安裝，2027年可以完成。

飛機 F-16V 美軍

相關新聞

顧立雄證實援贈「死神」無人機沒了 但非美方「由贈改賣」

美國拜登政府時期，以總統撥款權（PDA）軍援我國4架MQ-9A「死神」無人機；有知情者表示，在川普重回白宮之後，政策變為...

顧立雄激動：包商只要符合規定 我不需要管名字與地址

針對福麥公司承攬國軍炸藥採購案，立院外交國防委員會今天安排國防部進行專案報告。國防部長顧立雄有備而來，會前接受媒體訪問時...

影／不需管得標廠商資本額與名稱？藍委：國防部不怕被滲透嗎

外界質疑國防採購案由變更營業項目的小資本額公司得標，國防部長顧立雄今早對此表示，國防部招標完全依照採購法，我需要管這個公...

空軍：F-16加裝防撞系統 預計2027年完成

日前空軍一架單座F-16AM戰機（F-16V Block20）在飛行訓練時，飛行員在急轉彎時因為G力過大而昏迷，導致飛機...

影／福麥承攬國防部炸藥採購案惹議 顧立雄：不實指控

針對國防部炸藥採購案，由福麥公司承攬，該公司背景為室內裝修惹議，國防部長顧立雄表示不實指控會讓取得戰備物資更加困難。

陸「白菜價」高超音速飛彈顛覆全球 小國也能滅美艦

大陸「白菜價」飛彈成本只要10萬美元，完全顛覆軍售市場，在不對稱的生存戰中，給了中小國家甚至地區武裝力量可以挑戰美國航艦威權的底氣。美國的智庫已經緊急推演，這種便宜飛彈大規模擴散之後的可能狀況。

